Estos son los juegos que están gratis para PlayStation, Xbox, Switch y PC este fin semana
Conoce los títulos que van a estar disponibles gratis durante el fin de semana para las diferentes consolas de videojuegos.
Al igual que todos los fines de semana, este sábado y domingo las principales plataformas de videojuegos van a tener varios títulos disponibles para jugar completamente gratis por tiempo limitado, esto con la función de atraer nuevos jugadores o recompensar a sus comunidades.
En ese sentido, este fin de semana PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC van a tener algunos títulos disponibles que se podrán probar sin tener que pagar por hacerlo y lo mejor de todo, existen opciones para todas las edades y gustos.
Estos son los títulos que van a estar gratis en cada plataforma este fin de semana
PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)
- Alan Wake 2:Disponible para PS5, hasta el 3 de noviembre.
- Goat Simulator 3: Disponible para PS4 y PS5, hasta el 3 de noviembre.
- Cocoon:Disponible para PS4 y PS5, hasta el 3 de noviembre.
Xbox Series X/S / Xbox One (Free play days con core o Xbox Game Pass)
- AEW: Fight Forever: Disponible hasta el 12 de octubre.
- Grounded 2: Disponible hasta el 12 de octubre.
- Riders Republic: Disponible hasta el 12 de octubre.
- Dovetail Games Euro Fishing ― Disponible hasta el 12 de octubre.
- Under The Waves: Disponible hasta el 12 de octubre.
- Kingdom Two Crowns: Disponible hasta el 12 de octubre.
- Call of Duty: Black Ops 6: Disponible hasta el 16 de octubre.
Steam
- PICO PARK:Classic Edition: Disponible de forma permanente.
- Dillo’s Dilemma: Disponible de forma permanente.
- Cartoon Survivor: Disponible de forma permanente.
- The Adventures of Candle Boy: Disponible de forma permanente.
Nintendo Switch / Switch 2
FORSAKEN 64: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Chibi-Robo!: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Kirby’s Star Stacker: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online.
Survival Kids: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online.