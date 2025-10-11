deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Estos son los juegos que están gratis para PlayStation, Xbox, Switch y PC este fin semana

Conoce los títulos que van a estar disponibles gratis durante el fin de semana para las diferentes consolas de videojuegos.

Estos son los juegos que están gratis para PlayStation, Xbox, Switch y PC este fin semana
Instagram:xboxmexico
Luis Madrid - Marktube
Esports
Compartir

Al igual que todos los fines de semana, este sábado y domingo las principales plataformas de videojuegos van a tener varios títulos disponibles para jugar completamente gratis por tiempo limitado, esto con la función de atraer nuevos jugadores o recompensar a sus comunidades.

En ese sentido, este fin de semana PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC van a tener algunos títulos disponibles que se podrán probar sin tener que pagar por hacerlo y lo mejor de todo, existen opciones para todas las edades y gustos.

Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review

Estos son los títulos que van a estar gratis en cada plataforma este fin de semana

PlayStation 5 / PlayStation 4 (PlayStation Plus)

  • Alan Wake 2:Disponible para PS5, hasta el 3 de noviembre.
  • Goat Simulator 3: Disponible para PS4 y PS5, hasta el 3 de noviembre.
  • Cocoon:Disponible para PS4 y PS5, hasta el 3 de noviembre.

Xbox Series X/S / Xbox One (Free play days con core o Xbox Game Pass)

  • AEW: Fight Forever: Disponible hasta el 12 de octubre.
  • Grounded 2: Disponible hasta el 12 de octubre.
  • Riders Republic: Disponible hasta el 12 de octubre.
  • Dovetail Games Euro Fishing ― Disponible hasta el 12 de octubre.
  • Under The Waves: Disponible hasta el 12 de octubre.
  • Kingdom Two Crowns: Disponible hasta el 12 de octubre.
  • Call of Duty: Black Ops 6: Disponible hasta el 16 de octubre.

Steam

  • PICO PARK:Classic Edition: Disponible de forma permanente.
  • Dillo’s Dilemma: Disponible de forma permanente.
  • Cartoon Survivor: Disponible de forma permanente.
  • The Adventures of Candle Boy: Disponible de forma permanente.

Nintendo Switch / Switch 2

FORSAKEN 64: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Chibi-Robo!: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.
Kirby’s Star Stacker: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online.
Survival Kids: Disponible para miembros de Nintendo Switch Online.

Sports
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Luis Madrid - Marktube

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
×
×