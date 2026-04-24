Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo: ¿Dónde ver la pelea del sábado 25 de abril desde Reynosa, Tamaulipas?

Julio César Chávez Jr se enfrentará este sábado 25 de abril ante Jhon Caicedo en combate en peso crucero que depara muchas emociones por lo que mostrarán ambos peleadores en Reynosa, Tamaulipas en duelo oficial a 10 rounds.

Chávez Jr sigue en camino a consolidar este segundo aire de su carrera y para poder lograrlo, deberá de dominar y derrotar al colombiano Jhon Caicedo que por su parte, anhela ser el verdugo del mexicano que fue campeón del mundo y que ha estado en las veladas más relevantes y ante los boxeadores más afamados.

Para Caicedo sería un impulso enorme vencer a Chávez Jr y para el peleador mexicano, sería ampliar su cuota de victorias y levantar la mirada ante peleadores más serios, con más lona recorrida y peligrosos sobre la lona.

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Lo que tienes que saber de Chávez Jr vs Caicedo

El pleito de Caicedo ante Chávez Jr será a 10 rounds y lo podrás ver por TV Azteca

Pelea: Chávez Jr vs Caicedo

Fecha y hora: 25 de abril 11:00 PM

Sede: Estadio de Beisbol Adolfo López Mateos en Reynosa, Tamaulipas

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y aplicación

Chávez Jr y Caicedo, dan el peso en Reynosa

En Reynosa, los peleadores de la velada estelar Julio César Chávez Jr y Jhon Caicedo dieron el peso para hacer oficial su combate del 25 de abril, que será en la divisón de los pesos cruceros.