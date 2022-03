¿Qué es Just Stop Oil y por qué se atan al poste en la Premier League?

Una nueva tendencia ha brotado en la Premier League. En dos de los partidos de la liga inglesa, aficionados han saltado al terreno de juego para amarrarse a las porterías. La clave para descifrar el por qué de este movimiento se encuentra en el mensaje de las playeras de los espontáneos, las cuales, comparten un texto que invita a visitar el sitio web https://juststopoil.org.

El primer suceso se dio en un encuentro entre dos de los equipos más populares de Inglaterra; la visita del Liverpool a la capital londinense para su encuentro contra el Arsenal fue el escenario en donde el primer manifestante irrumpió el cotejo el pasado 16 de marzo del 2022.

En Goodison Park se presentó el segundo acto de manifestación en el encuentro entre el Everton y Newcastle, correspondiente a la jornada 20 del futbol inglés. Un aficionado amarró su cuello al poste ; dicho individuo portaba una playera naranja con el texto ‘Just Stop Oil’ y la dirección del sitio web. De igual forma, este personaje fue retirado del campo por miembros de seguridad del estdio.

Pero, ¿por qué lo hacen y cuál es su finalidad?

Just Stop Oil busca evitar la propagación de gases en medio ambiente

En un video publicado en Youtube por la cuenta oficial de esta organización, se da contexto de por qué ha empezado esta acción hacia la sociedad. En el texto del video, se muestra la siguiente información:

Just Stop Oil disrupt Arsenal vs Liverpool Match | Emirates Stadium, London | 16 March 2022

‘Un joven seguidor de Just Stop Oil saltó al campo durante el partido entre Arsenal y Liverpool para llamar la atención sobre la exigencia del grupo de que el Gobierno ponga fin a todos los nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles.

La COP26 ha fracasado: no hay compromisos significativos para detener la producción de combustibles fósiles, nuestro futuro ahora es una apuesta temeraria. Continúe emitiendo hoy y espere que en una fecha futura la enorme tecnología de absorción de carbono resuelva el problema. Sin embargo, sabemos que el carbono está matando hoy, y las emisiones globales siguen aumentando.

El petróleo es más valioso que nuestra cultura, nuestra herencia, nuestros cuerpos. Más valioso que la hermosa red de vida en la tierra, más valioso que el hogar.’

Kai es un estudiante de leyes de la Universidad de Manchester de apenas 20 años. El pasado martes, fue retirado del terreno de juego por amarrar sus muñecas al poste; en el de video arriba, el británico da contexto de cuál es la finalidad de sus actos, en donde busca acabar con la propagación de gases en el medio ambiente y evitar una catástrofe en un futuro cercano.

‘No quiero estar aquí haciendo esto, pero la gente tiene que saberlo. Estamos arriesgando todo. Están quemando gas y petróleo, es algo con lo que el gobierno está de acuerdo, pero no quiero ver peleas en los supermercados cuando se acabe la comida. No quiero ver a 3.5 billones de personas ser expulsadas de sus casas, a causa del calentamiento global. Estas son verdaderas predicciones para mi generación. Quiero creer que el gobierno está haciendo lo mejor para nosotros, pero no están actuando para que esto ocurra.

Ahora mismo, están expandiendo gas y petróleo. No podemos seguir así. Solo quiero seguir con mi vida, pero sabiendo que esto ocurre, me cuesta trabajo hacerlo. No quiero que el gas y petróleo sigan financiando la guerra alrededor del mundo.’

En el comunicado adjunto a la descripción del video, se detalla también que miembros de Just Stop Oil han pedido dar fin a estos actos, sin embargo, el gobierno inglés ha hecho caso omiso a los requerimientos.

El mes pasado, los partidarios de Just Stop Oil enviaron una carta a Downing Street pidiendo al primer ministro que pusiera fin a la inversión en nuevos proyectos de suministro de combustibles fósiles y advirtiendo que el grupo tomará medidas directas si no se cumplen sus demandas. Una respuesta recibida por el grupo de BEIS indica que el gobierno no tiene intención de terminar con el nuevo suministro de combustibles fósiles, contrariamente al consejo experto de la Agencia Internacional de Energía de que dicha inversión es inconsistente con el mantenimiento de un clima seguro.