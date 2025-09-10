deportes
Azteca Deportes
Mundial México 2026
La maldición de la Selección Mexicana: país culmina la peor Eliminatoria en su historia al solo sumar 11 puntos

Selección Nacional de México
Mundial México 2026
Chile consumó su peor Eliminatoria en la historia al terminar en el último lugar de la Tabla General de la Conmebol con solo 11 puntos, quedando eliminada de su tercer Mundial consecutivo. Los fracasos de La Roja se han dado desde que le hicieron la maldad a la Selección Mexicana de golearlos 7-0 en los Cuartos de Final de la Copa América 2016 , tal vez una maldición que adquirieron tras ello.

La Roja empató 0-0 ante Uruguay en la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 , terminando con 11 de 54 unidades posibles, producto de 2 partidos ganados, 5 empatados y 11 perdidos. Chile, con estos resultados, concretó su peor participación en juegos rumbo a la justa internacional algo, nunca antes visto desde Corea-Japón 2002.

La Selección de Chile consumó su peor Eliminatoria rumbo al Mundial 2026 tras terminar en el último lugar con solo 11 puntos

Chile, en la clasificación al Mundial Corea-Japón 2002, tuvo su peor Eliminatoria bajo el formato todos contra todos, pues en aquella ocasión solo sumó 12 puntos, terminando en el último lugar de la Tabla General, tal como le sucedió para el máximo torneo de 2026, aunque con una unidad menos.

La maldición de la Selección Mexicana que ha dejado sin Mundial a Chile

Chile y la Selección Mexicana se enfrentaron en los Cuartos de Final de la Copa América 2016, edición que se realizó en Estados Unidos por su Centenario. El conjunto azteca arrancó bien el partido, pero al paso del tiempo comenzaron a caer los goles de La Roja hasta culminar una goleada de 7-0.

La Selección de Chile ganó el bicampeonato del torneo, pues un año antes había alzado el trofeo al vencer a Argentina. Con los 2 campeonatos, La Roja se ubicó como uno de los mejores países en futbol, pero su debacle comenzó en la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018, quedando fuera de la repesca por diferencia de goles.

En Eliminatoria para Qatar 2022, Chile volvió a quedarse fuera del Mundial, esta vez al ubicarse en la séptima posición con 19 puntos. Mientras que este 2025 consumó su tercer fracaso consecutivo y el peor de su historia al momento de clasificar a la justa internacional, pues no ha podido revertir la maldición de la Selección Mexicana que lo acompaña desde el 2016.

Selección Mexicana
Curiosidades del deporte
