Piojo Herrera se sincera y revela si renunciará a la Selección de Costa Rica tras fracaso frente al Mundial 2026

La Selección de Costa Rica está al borde de la eliminación del Mundial 2026, luego de sumar apenas 2 puntos en las Eliminatorias de la Concacaf. Debido a ello, Piojo Herrera está en la cuerda floja de perder su puesto, el cual tomó apenas el 7 de enero de este año , pues pese al fracaso dejó en claro que no renunciará y seguirá firme en el proyecto de los centroamericanos.

Costa Rica, al momento, está eliminada del Mundial 2026, luego de empatar en casa 3-3 ante Haití , un duelo que comenzó ganando el país tico, pero que al final lo pudo perder, de no haberlo igualado en el tiempo reglamentario. Por lo anterior, los aficionados que se dieron cita a Estadio Nacional gritaron: ¡Fuera Piojo!

Federación Costarricense de Futbol Piojo Herrera no renunciará a la Selección de Costa Rica, pese a que al momento la tiene fuera del Mundial 2026

“Creo que sería lo más cobarde de mi parte [renunciar]. La directiva tomará la decisión, yo sigo trabajando y se ve. Trabajo toda la semana y los muchachos tienen la idea dentro de la cancha, si no en el primer tiempo no serías superior”, declaró en la conferencia de prensa postpartido.

¿Vestidor roto en la Selección de Costa Rica?

La Selección de Costa Rica comenzó ganando el partido 2-0 sobre Haití, pero en el segundo tiempo el país del Caribe lo empató en 20 minutos y fue en el ocaso del encuentro que le dio la vuelta con un triplete de Duckens Nazon.

El país tico estuvo a punto de firmar su sentencia rumbo al Mundial 2026 sino fuera por Juan Pablo Vargas, quien igualó el juego 3-3 en el tiempo de reposición. Debido a lo anterior, Piojo Herrera hizo una crítica a su equipo, pues perdieron una ventaja de 2-0.

¡Fuera Piojo, Fuera Piojo! La afición de Costa Rica no perdona pic.twitter.com/cCGagfXlTD — TD Más (@tdmascrc) September 10, 2025

“En 20 minutos pierdes una ventaja, pierdes la forma de juego, no entiendo qué pasa dentro de la cancha. El equipo deja de hacer lo que estaba haciendo bien en el primer tiempo y no entiendo por qué. Regalamos jugadas tontas, un penal y dejamos de tener la pelota”, se cuestionó el entrenador mexicano.

Finalmente, Herrera reiteró que no tomará una decisión con la cabeza caliente y con la molestia que le dejó el resultado del juego, por lo que seguirá trabajando de aquí a octubre, cuando sea la próxima Fecha FIFA para elegir a los mejores jugadores y encarar la Eliminatoria de la Concacaf, ya que de lo contrario dejaría fuera a Costa Rica del Mundial 2026.