La selección que jugaría su PRIMER mundial y todo su país está que no cabe de la emoción

Surinam es la selección que jugaría su primer Mundial en caso de seguir con los buenos resultados que hasta el momento lleva en las Eliminatorias de la Concacaf, ya que para propios y extraños comanda el Grupo A, hecho que tiene a toda una nación vuelta de alegría. Caso contrario viven en Costa Rica, pues están al borde de la eliminación, pese a ello el Piojo Herrera afirmó que se mantendrá como entrenador .

La Selección de Surinam se ubica en el Grupo A, junto a El Salvador, Panamá y Guatemala, que es dirigida por el mexicano Alfredo Tena desde finales del 2021 . Los Suriboys han derrocado todo pronóstico y están tan cerca de obtener su boleto al Mundial 2026, ya que la Concacaf tiene disponible 3 pases directos y 2 más para repechaje.

@officialsvb La Selección Surinam por el momento está clasificada al Mundial 2026

Los resultados que tienen hasta el momento a Surinam en su primer Mundial

Surinam debutó en las Eliminatorias de la Concacaf en casa al recibir a la Selección de Panamá, contra la que sacó un buen resultado al empatar a 0 goles. Para la segunda jornada visitó a El Salvador, a la cual le ganó por marcador de 2-1, gracias a los goles de Radinio Balker y Dhoraso Moreo Klas a 9 minutos del final.

Los Suriboys, con 4 puntos, lideran el Grupo A con una diferencia de goles de +1. Así quedan conformadas las posiciones de la Eliminatoria:



Surinam – 4 puntos El Salvador – 3 puntos Panamá – 2 puntos Guatemala – 1 punto

¿Qué necesita Surinam para amarrar su pase al Mundial 2026?

Surinam tiene el pase al Mundial 2026 en sus manos, pues a falta de 4 partidos para que concluya la Eliminatoria de la Concacaf lo que tiene que hacer es seguir con el paso arrollador y vencer a sus próximos rivales.

Los Suriboys tendrán el objetivo de seguir con su boleto en octubre, cuando se dispute la próxima Fecha FIFA. En primera instancia, la Selección recibirá en casa a Guatemala, que está ávida de resultados para mantenerse en la pelea y posteriormente a Panamá.

Surinam concluirá la Eliminatoria en noviembre al enfrentar a El Salvador, país al que ya venció y cierra visitando a Guatemala. Será entonces cuando se defina qué Selección irá directamente al Mundial 2026 y cuál peleará por un boleto en el repechaje.