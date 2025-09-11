OFICIAL: estos son los precios de los vuelos a las otras 15 sedes del Mundial 2026 desde CDMX

El Mundial 2026 arrancará en 9 meses, por lo que la máxima fiesta del futbol comienza a tener forma con la venta de boletos y demás detalles que poco a poco la FIFA ha sacado a la luz. Lo más importante para llegar a las 16 sedes de la justa es el pasaje, cuyos precios de vuelos varían dependiendo el día y la hora en que se viaje desde la CDMX. No obstante, hay un aeropuerto que tiene destino a todas las ciudades que albergarán el torneo .

Vuelos de la CDMX a las ciudades de México, donde se llevará a cabo el Mundial

Los vuelos de la CDMX a Guadalajara para el mes de junio tienen un costo que va desde los 1,200 hasta los casi 7 mil pesos, según 2 de las aerolíneas más importantes del país. Para mayor información sobre las sedes y partidos se puede consultar el mapa oficial de la FIFA .

Los aviones que van de la CDMX a Monterrey tienen un costo de 4,400 a los casi 7,000 pesos para junio, mes en el que arranca el Mundial 2026. El vuelo a tierras regias tiene una duración de 1 hora con 30 minutos, aproximadamente.

El precio de los vuelos de la CDMX a las ciudades sedes de Canadá

Los vuelos de la CDMX a Vancouver van desde los 6,000 hasta los 17,500 pesos, según la aerolínea de su elección. Los pasajes más baratos tienen una conexión, por lo que el viaje puede durar de 8 a 10 horas.

Los aviones que van de la CDMX a Toronto tienen precios similares a los de Vancouver, aunque para esta ciudad de Canadá el costo de los vuelos va de los 6,400 hasta los 16,700 pesos.

Los precios de la CDMX a las ciudades sedes de Estados Unidos

Los vuelos de la CDMX a Houston tienen un precio que van desde los 2,220 hasta los 8,400 pesos. El viaje tiene una duración de poco más de 2 horas. Dallas es otra de las sedes del Mundial 2026 que tendrá Texas. Los costos rondan entre los 3,100 y los 7,300 pesos. Cabe mencionar que la mayoría de ellos tienen escalas.

Miami es otra de las sedes del Mundial 2026, cuyos vuelos desde la CDMX tienen un precio que van desde los 5,000 hasta los 16,600 pesos, según el tabulador de 4 aerolíneas. Mientras que para Atlanta los costos rondan entre los 7,000 y los 9,300 pesos.

Kansas City albergará 6 partidos del Mundial 2026, por lo que será una ciudad clave. Los vuelos desde la CDMX a KC tienen un precio de entre 6,600 y 18,300, todos ellos con escalas. Entretanto, los aviones que van a Philadelphia cobran de 5,500 a 7,400 pesos.

Los vuelos de la CDMX a Nueva York rondan entre los 4,500 hasta los casi 8,000 pesos, aunque existe una gran variedad de aerolíneas que van a esa sede del Mundial 2026. En tanto, el viaje a Boston es de los más caros, pues el más bajo es de 7 mil pesos.

El estado de California tendrá 2 ciudades como sedes: Los Ángeles y San Francisco. La primera de ellas tiene un costo de 2,000 a poco más de 5,000 pesos. Mientras que la segunda es de las más caras al tener vuelos desde los 7,000 pesos desde la CDMX.

Cabe mencionar que los precios se consultaron en distintas aerolíneas y todas ellas solo con el vuelo de ida para el 11 de junio, día en el que arranca el Mundial 2026.