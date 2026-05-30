Lamine Yamal lidera con 200 millones: ellos son los Sub-21 más caros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Estamos a unos días de ver el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y a sus múltiples estrellas en acción. Dentro del catálogo de estrellas se encuentran a jóvenes promesas que buscan dar un golpe de autoridad en el evento deportivo. Destacando la presencia de Lamine Yamal, la perla del FC Barcelona que buscará con España levantar su primer título del mundo.

Yamal encabeza la prestigiosa lista de jugadores Sub-21 más caros para esta edición mundialista. Por lo que valdrá la pena mencionar a los otros jóvenes futbolistas que se encuentran ampliamente respaldados dentro del mercado mundial. Ya que su papel en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrían ser materia de primera plana en las siguientes semanas.

Lamine Yamal (FC Barcelona)

|Foto: @FCBarcelona

El jugador de 18 años encabeza la lista con un valor, según Transfermarkt, de 200 millones de euros. Sus números en el fútbol español le colocaron inmediatamente entre los mejores jugadores del mundo. En la temporada 2025-2026 cuenta con un total de 24 goles y 22 asistencias en 49 partidos.

Désiré Doué (PSG)

|@PSG_espanol

Surgido de las inferiores del Stade Rennes FC, Doué fue una de las apuestas en el PSG de Luis Enrique. Tras su arribo en agosto del 2024, el jugador fue incorporándose al equipo galo al punto de ser una figura escencial. Destacando su papel en Champions League tras anotar dos goles y una asistencia en la final ante el Inter de Milán. Actualmente tiene 20 años y su carta se encuentra valuada en 90 millones de euros, según Transfermarkt.

Yan Diomande (RB Leipzig)

|Credito: RB Leipzig / X

La figura marfileña de 19 años ha irrumpido al mercado mundial tras consolidarse en Austria. Su rol como extremo izquierdo en el Leipzig de Ole Werner le ha valido captar las cámaras de la prensa internacional. Además de comenzar a liderar los rankings con un valor nada despreciable de 90 millones de euros.

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Pau Cubarsí (FC Barcelona)

|Credito: FC Barcelona / X

Al igual que Lamine Yamal, Pau Cubarsí es una de las grandes apuestas del FC Barcelona. Su paso por La Masía le valió inmediatamente ser requerido en el primer equipo. Encargado de conformar la muralla blaugrana junto a Gerard Martin, el central español de 19 años es el único defensor dentro de la lista. Su valor dentro del mercado internacional se encuentra en los 80 millones de euros.

Warren Zaïre-Emery (PSG)

|Credito: PSG / X

El mediocampista francés de 20 años es uno de los nuevos nombres que han surgido dentro del fútbol de Europa. Su visión de juego y despliegue físico le valió formar parte importante de los planes de Luis Enrique. Por lo que su gran momento se ve condecorado en el mercado al contar con un valor de 60 millones de dólares.

Los cinco jugadores Sub-21 más caros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

1.- Lamine Yamal (España): 18 años y un valor de 200 millones de euros.

2.- Désiré Doué (Francia): 20 años y un valor de 90 millones de euros.

3.- Yan Diomande (Costa de Marfil): 19 años y un valor de 90 millones de euros.

4.- Pau Cubarsí (España): 19 años y un valor de 80 millones de euros.

5.- Warren Zaïre-Emery (Francia): 20 años y un valor de 60 millones de euros

