Ni Gilberto Mora ni Yamal: los destacados sub 20 de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene el formato más amplio de su historia (48 selecciones, 104 partidos) y esa extensión no es solo logística. También resulta una invitación abierta para que jugadores con menor repercusión encuentren el espacio ideal para ser conocidos por todo el planeta. De hecho, en un torneo donde la experiencia suele dictar el ritmo, dos nombres propios con menos de dos décadas de vida prometen romper el molde y demostrar que la jerarquía no entiende de fechas de nacimiento: Noahkai Banks (Estados Unidos) y Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina).

Noahkai Banks (Estados Unidos), 19 años

Su corta edad y su actual club no condicen con los procesos habituales de este deporte. Con apenas 19 años ya logró instalarse en una de las grandes ligas de Europa, a tal punto que es defensor central del Augsburg (Bundesliga). Registra treinta apariciones con la institución alemana, casi siempre como titular, y se destaca por su combinación de potencia física (mide 1,93 m), velocidad y dominio de balón.

Noahkai Banks tiene un muy buen presente en la Bundesliga donde ha demostrado un gran nivel con el Ausburg|Bundesliga

Sin temor a la posibilidad de quemar etapas, Mauricio Pochettino le dará una oportunidad en el torneo. Y esa condición de local podría favorecer su irrupción definitiva en la elite.

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Kerim Alajbegović (Bosnia y Herzegovina), 18 años

Es uno de los jugadores más jóvenes en la lista de su país, pero a lo largo de la temporada mostró una personalidad única para convivir con las presiones. Es extremo derecho del RB Salzburg, club en el que participó de 15 goles (entre asistencias y festejos propios). Si bien domina las dos bandas casi con la misma facilidad, tiene mayor preferencia por desequilibrar cruzando hacia adentro desde la derecha.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ puede ser vital para su futuro, contemplando que después de la competencia deberá regresar a Bayer Leverkusen. ¿Podrá cumplir un buen papel con su seleccionado y ganarse la confianza del conjunto teutón? Por lo pronto, no hay margen de error en esa cuenta: es el jugador sub 20 con mayor proyección inmediata del torneo, y probablemente el nombre que más veces se pronuncie en voz alta cuando el grupo de Bosnia empiece a jugarse.

