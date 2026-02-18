Manny Pacquiao sorprende y vuelve al ring a los 47 años

El tiempo pasa, pero la pasión permanece intacta. Manny Pacquiao se niega a despedirse del boxeo y volverá al cuadrilátero el próximo 18 de abril de 2026 para protagonizar una pelea de exhibición ante el excampeón mundial superligero Ruslan Provodnikov.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Alan David Rey Picasso, se suma al Canelo Team y será entrenado por Eddy Reynoso

El combate será a 10 asaltos en peso welter y tendrá como escenario el histórico Thomas & Mack Center, recinto que albergó grandes noches de boxeo en la década de los noventa antes de la construcción del MGM Grand Garden Arena y posteriormente el T-Mobile Arena. Pacquiao, considerado uno de los mejores boxeadores de la era moderna, volverá a pelear con 47 años de edad. Un dato que impresiona, pero que no sorprende cuando se trata de un peleador que construyó su legado a base de disciplina y hambre competitiva.

Jorge Ascanio vs Victor Albino | PELEA COMPLETA | Box Azteca

El antecedente: su última pelea oficial

La cita más reciente de Pacquiao en el ring fue el 19 de julio de 2025, cuando enfrentó al campeón welter del Consejo Mundial de Boxeo, Mario Barrios.

En aquella noche, el filipino cayó por decisión dividida. Dos jueces decretaron empate, mientras que Max DeLuca otorgó la victoria a Barrios con tarjeta de 115-113. Esa derrota dejó el récord de Pacquiao en 62 triunfos, 9 derrotas y 2 empates.

A pesar del resultado adverso, el histórico campeón demostró que aún puede competir al más alto nivel. Ahora, su regreso será en formato de exhibición, pero con la promesa de ofrecer un espectáculo digno de Las Vegas.

Volver a Las Vegas, un escenario especial

Pelear en Las Vegas no es cualquier cosa. Es la meca del boxeo mundial, el escenario donde se han escrito capítulos legendarios de este deporte. Para Pacquiao, regresar a Nevada significa mucho más que subir a un ring.

"Volver a Las Vegas me entusiasma trabajar con un equipo enfocado en crear una experiencia de clase mundial para los aficionados", expresó el filipino, dejando claro que su motivación sigue intacta.

El enfrentamiento ante Provodnikov será una oportunidad para revivir la esencia de un campeón que marcó época. No habrá título oficial en juego, pero sí orgullo, legado y espectáculo.

A sus 47 años, Manny Pacquiao demuestra que el boxeo no solo se pelea con los puños, sino con el corazón. Y el suyo, parece, todavía late al ritmo del campanazo inicial.

Te puede interesar: ¿Cuándo es la pelea de ‘Vaquero’ Navarrete en contra de Eduardo ‘Sugar’ Núñez?