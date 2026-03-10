AGENDA del MIÉRCOLES 11_de marzo en Concacaf Champions Cup

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en un momento clave con los octavos de final, y la agenda del miércoles 11 de marzo presenta tres partidos que acaparan la atención del público latino en Estados Unidos: Nashville SC vs Inter Miami, LA Galaxy vs Mount Pleasant FA y San Diego FC vs Toluca.

Los tres encuentros forman parte de una jornada intensa del torneo continental, donde equipos de MLS y Liga MX buscan dar el primer golpe en la serie de ida para acercarse a los cuartos de final. Con figuras como Lionel Messi, plantillas competitivas y estadios listos para vibrar, esta noche promete emociones fuertes en la Concacaf Champions Cup.

Los equipos llegan en momentos interesantes. Inter Miami atraviesa un arranque sólido en MLS, LA Galaxy quiere reafirmar su candidatura en casa, mientras que Toluca busca imponer su jerarquía frente a un San Diego FC que quiere sorprender en su estadio.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs Nashville y los partidos de Concacaf Champions Cup hoy?

Uno de los encuentros que genera más expectativa es Nashville SC vs Inter Miami, un duelo que abre la actividad del miércoles en la Concacaf Champions Cup. El equipo de Florida llega motivado después de dos victorias consecutivas en MLS, incluida una remontada espectacular frente a Orlando City con doblete de Lionel Messi.

Del otro lado, Nashville también llega con confianza tras vencer a Minnesota United en su más reciente compromiso de liga. Además, el historial reciente entre ambos clubes ha sido intenso: en los playoffs de MLS 2025 se enfrentaron tres veces, con dos triunfos para Inter Miami —incluido un contundente 4-0— y una victoria para Nashville.

La serie promete ser muy cerrada, ya que el ganador dará un paso importante rumbo a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, un torneo que también otorga prestigio internacional y acceso a futuras competiciones globales.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

LA Galaxy y Toluca buscan ventaja en una noche clave de Concacaf Champions Cup

Otro partido atractivo de la jornada es LA Galaxy vs Mount Pleasant FA, un enfrentamiento que se disputará en California. El conjunto angelino llega tras superar a Sporting San Miguelito en la ronda previa gracias al criterio del gol de visitante, con Joseph Paintsil como protagonista del tanto decisivo.

El club jamaicano Mount Pleasant FA, campeón de la Copa del Caribe de Concacaf 2025, disputará uno de los partidos más importantes de su historia en el torneo continental. Jugadores como Kimoni Bailey serán claves para intentar sorprender en territorio estadounidense.

La jornada se cerrará con San Diego FC vs Toluca, un duelo que enfrenta a la ambición de un club de MLS contra la tradición de uno de los equipos más competitivos de Liga MX. Los Diablos Rojos llegan en gran momento y buscan imponer su potencia ofensiva para manejar la eliminatoria desde el primer partido.

Partidos del miércoles 11 de marzo en la Concacaf Champions Cup

Para el público latino en Estados Unidos, estos son los horarios del miércoles 11 de marzo en la Concacaf Champions Cup:

Nashville SC vs Inter Miami CF — GEODIS Park

7:30 PM ET

6:30 PM CT

4:30 PM PT

LA Galaxy vs Mount Pleasant FA — Dignity Health Sports Park

9:30 PM ET

8:30 PM CT

6:30 PM PT

San Diego FC vs Toluca — Snapdragon Stadium

11:30 PM ET

10:30 PM CT

8:30 PM PT