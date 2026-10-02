Link libre y gratis para ver el México vs Estados Unidos, por la fecha FIFA del 3 de octubre 2026

La Selección Mexicana de Futbol se presenta ante Estados Unidos en el tercer partido de la era Rafa Márquez, la cual ha comenzado con par de empates. Ahora en la rivalidad más importante en la CONCACAF, el cuadro mexicano busca su primera victoria en un partido que no será sencillo y el cual podrás seguir EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes esté sábado 3 de octubre.

Sin pagos y con alta calidad de imagen, TV Azteca pone la transmisión de este primer clásico de México ante Estados Unidos al alcance de todos, partido que podrás disfrutar también en televisión abierta por Azteca Siete desde las 7:50 de la tarde de este sábado.

Rafa Márquez, a buscar avances en lo que busca imprimir en el equipo de México

Rafa Márquez, nuevo entrenador de la Selección Mexicana tuvo como primer ensayo, un partido ante Colombia que terminó empatado a un gol y en el que el tiempo de trabajo no permitió tanta profundidad en lo que busca el exjugador del Barcelona. Pero ese fue el partido en el que Gil Mora se estrenó y hubo muchos temas que rescatar.

Ante Perú un error en la defensa de Jeremy Márquez permitió el gol de los sudamericanos y posteriormente Vícto Guzmán anotó el del empate que permitió evitar la primer derrota de este nuevo ciclo.

Ahora, ya con un periodo más amplio de trabajo en entrenamientos y dos partidos, el cuadro mexicano podría mostrar cambios importantes aunque no totales, por lo que se espera también que la propuesta sea la de buscar el resultado, exigirse, pelear todos los balones, pero tener cuidado en el tratamiento y tránsito de balón que serían temas preponderantes para el ex central del Mónaco.

Si bien es prematuro hacer juicios de su trabajo, ante Estados Unidos sí arranca con una obligación de salir con el resultado para ganar confianza y luego alistar el cuarto juego que será ante Chile en Los Angeles el martes 6 de octubre.

Lo que tienes que saber del México vs Perú

Partido: México vs Perú

Fecha: 3 de octubre

Hora: 7:50 PM

Transmisión: Azteca Siete, aztecasiete.com y app tvaztecaenvivo