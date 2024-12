Liverpool se cobra venganza y hunde más a Pep Guardiola

En una semana marcada por las grandes emociones, el conjunto del Liverpool ha logrado lo impensable: vengarse de dos de sus más grandes rivales. Después de derrotar al Real Madrid en la Champions League por 2-0, los ‘Reds’ repitieron la hazaña en la Premier League, imponiéndose al Manchester City también por 2-0. Este resultado no solo agrava la crisis del equipo de Pep Guardiola, que no ha conocido la victoria en sus últimos siete encuentros (seis derrotas y un empate), sino que también deja al Liverpool con una ventaja de once puntos en la cima de la tabla.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! Al-Nassr 1-0 Damac FC | Liga Saudí

Primer Tiempo: Dominio Absoluto del Liverpool

Desde el pitido inicial, el Liverpool demostró su intención de arrollar a un Manchester City dolorido y vulnerable. Los primeros veinte minutos del partido fueron un asedio constante por parte del equipo local. Virgil Van Dijk estuvo a punto de abrir el marcador con un cabezazo que se estrelló en el poste. Poco después, Mohamed Salah, “más dentro que fuera” según sus propias palabras, mostró su magia. El egipcio se enfrentó a su marcador y lanzó un centro perfecto al segundo palo, donde Cody Gakpo se lanzó para rematar y marcar el primer gol del encuentro.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Se desploma jugador del Fiorentina en plena cancha y es hospitalizado

El gol no hizo más que aumentar la confianza del Liverpool y hundir más al Manchester City, que parecía perdido en el campo. Trent Alexander-Arnold, quien regresaba después de tres semanas de lesión, también estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo que tocó el palo.

Segundo Tiempo: Sentencia de Salah

En la segunda mitad, el Liverpool siguió perdonando oportunidades claras. Salah tuvo dos ocasiones de oro para marcar su segundo gol, pero falló en ambas. Sin embargo, el equipo de Arne Slot no dejó de presionar y, finalmente, Luis Díaz robó una pelota, se dirigió hacia Stefan Ortega y fue derribado por el arquero. El árbitro no dudó en señalar el penalti, y Salah, con la frialdad que lo caracteriza, anotó desde los once metros, asegurando la victoria para los ‘Reds’.

Liverpool en la Cima y Guardiola en Problemas

Con esta victoria, el Liverpool se consolida en el primer lugar de la Premier League, con once puntos de ventaja sobre el Manchester City, y nueve sobre Chelsea y Arsenal. La crisis del equipo de Guardiola se agrava, y los cánticos de “te van a despedir por la mañana” resonaron en Anfield. A pesar de sus seis Premier League ganadas con el City, Guardiola enfrenta ahora uno de los desafíos más grandes de su carrera.

Te puede interesar: Así vivió Santiago Giménez la remontada de Cruz Azul vs Xolos

El Liverpool, por su parte, sueña con un nuevo título liguero, y la actuación de Salah, con 18 goles generados en esta temporada, es una clara señal de que el equipo está listo para conquistar la Premier League una vez más.