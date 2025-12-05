Los equipos que quedaron en el grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección de Brasil ya conoce su destino para la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 . La ‘Verdeamarela’, cabeza de serie, quedó ubicada en el Grupo C, un sector que ha sido calificado como accesible para las aspiraciones del pentacampeón del mundo. Brasil compartirá zona con Marruecos, Escocia y Haití, evitando así a las potencias europeas de mayor calibre en la primera fase.

El camino de la ‘Canarinha’ comenzará oficialmente el próximo 13 de junio de 2026, el escenario será el Gillette Stadium en Foxborough (Boston), donde Brasil enfrentará a Marruecos en el partido inaugural del grupo. Aunque el conjunto africano viene de una actuación histórica en el pasado mundial, la jerarquía histórica y el momento actual del plantel sudamericano los colocan como claros favoritos para llevarse los tres puntos en el debut, esperando ser un gran cruce.

El resto del grupo presenta desafíos teóricamente manejables para los dirigidos por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. Escocia, un equipo caracterizado por su juego físico pero con menos talento individual, y Haití, representante de la CONCACAF que llega con la etiqueta de "cenicienta" del grupo, completan la lista de adversarios. Para Brasil, asegurar el primer puesto no solo es una obligación histórica, sino una posibilidad tangible dada la diferencia de planteles.

En cuanto a la logística, el Grupo C se desarrollará exclusivamente en la costa este de los Estados Unidos, lo que facilitará los traslados y el descanso de los jugadores al evitar cambios drásticos de horario.

Las sedes confirmadas para los seis partidos de este grupo son:

•⁠ ⁠Gillette Stadium (Boston)

•⁠ ⁠MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey)

•⁠ ⁠Hard Rock Stadium (Miami)

•⁠ ⁠Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Con este calendario, Brasil buscará sellar su clasificación a los dieciseisavos de final sin complicaciones, aprovechando la cercanía geográfica de las sedes y un sorteo que le permite ir de menos a más en la competición, alzando la mano como favorito para llevar la Copa Mundial de la FIFA 2026.