¡Gol de Cash! Aston Villa se pone en ventaja | Cobertura EN VIVO

Llegó el día de la verdad en la Premier League. Manchester City vs Aston Villa será el partido que decidirá el título en Inglaterra, con el equipo de Pep Guardiola obligado a ganar para mantenerse en la cima.

Cobertura Manchester City vs Aston Villa EN VIVO

Estadísticas de Manchester City y Aston Villa

Manchester City llega con 90 puntos a la última jornada de la Premier League, uno por encima del Liverpool, y por eso el destino está totalmente en sus manos, ya que con una victoria no importaría lo que hagan los ‘Reds’.

Aston Villa por su parte ya no pelea nada en la campaña pero Steven Gerrard, actual técnico del equipo y ex jugador del Liverpool, podría ser el héroe de la afición de los ‘Reds', ya que con un empate le bastaría para darles el título. En su plantilla cuenta con Philippe Coutinho, otro ex del club.

¿A qué hora juega Manchester City vs Aston Villa?

El Manchester City vs Aston Villa iniciará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México y en Azteca Deportes tendrás la cobertura del juego totalmente en vivo.

