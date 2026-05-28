Selección Mexicana BUSCA fotógrafo y estos son los requisitos que pide

La Selección Mexicana lanzó una convocatoria para contar con un nuevo fotógrafo en sus filas. La recompensa consiste en poder participar en la fotografía del partido del combinado nacional en Toluca ante Serbia, el último amistoso que jugará México antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dispuesto para el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio CDMX. La iniciativa se presentó bajo el nombre de "Premio de Fotografía".

Los interesados en postularse deben completar tres pasos. El primero es registrarse en el portal oficial de la Selección Mexicana, somosmexico.miseleccion.mx. Luego, hay que elegir una de las cuatro categorías en la que se desee participar. Por último, el tercer paso consiste en subir la foto con la que se quiera competir. Según anunció la Selección Mexicana en sus redes sociales, habrá dos ganadores: uno será elegido por el comité organizador y el otro será el autor de la foto más votadas por los usuarios.

El XI titular de la Selección Mexicana ante Ghana|Credito: Selección Nacional / X

Premio de Fotografía de la Selección Mexicana: categorías y premios

Las categorías que están disponibles son: Fiesta mexicana, Retrato incondicional, Personas que inspiran y Futbol en lo cotidiano. Dentro de los premios se incluye el viaje sin acompañante, que incluye una noche en un hotel. Además, por supuesto también se incluye la acreditación como fotógrafo para poder laborar dentro del encuentro ante Serbia. Cualquier gasto extra correrá por cuenta de los ganadores.

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Dentro de los premios se incluye el viaje redondo al Estado de México (si no eres residente del estado) sin acompañante. Incluyendo una noche en un hotel sencillo. Así como la acreditación como fotógrafo para poder laborar dentro el día del entrenamiento y el encuentro ante Serbia. Cualquier gasto extra deberá correr por la cuenta de los ganadores.

En ese sentido, la recomendación es subir la foto dentro del portal oficial lo antes posible, ya que a mayor tiempo de exposición tenga la imagen dentro del sitio web, más tiempo habrá para sumar votos. La fecha límite es el día 29 de mayo a las 12:00 horas, por lo que los interesados que todavía no hayan participado cuentan con las últimas horas para inscribirse.

