¿Y Javier Aguirre? Estos son los 10 entrenadores mejor pagados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA™ no solo será una vitrina para los futbolistas, sino que también tendrá una incidencia plena en los entrenadores. Con cifras que marean, los salarios de quienes diseñan la estrategia desde el banquillo se ha convertido en un tema de debate recurrente. Por lo pronto, Javier Aguirre, el DT de la Selección de México, no aparece entre los diez colegas mejores pagos que estarán en el evento.

Aunque un salario ostentoso no garantice el éxito deportivo, existe una serie de asteriscos que son influyentes a la hora de firmar un contrato: el palmarés, las decisiones acertadas en momentos críticos, los antecedentes o el manejo grupal pueden ser fundamentales.

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Mientras el nombre de Javier Aguirre genera constantes interrogantes en el entorno de la Selección de México, el resto del planeta futbol mira con lupa la lista de los diez estrategas que encabezan el ranking de mejores acuerdos contractuales.

Ancelotti es el mejor pagado del planeta

Estos son los 10 entrenadores con mejor salario en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Carlo Ancelotti, Brasil €9.5M–10M Julian Nagelsmann, Alemania €7M Mauricio Pochettino, Estados Unidos €5.8M–6M Thomas Tuchel, Inglaterra €5.8M–6M Roberto Martínez, Portugal €4M–4.5M Fabio Cannavaro, Uzbekistan €4M–4.5M Didier Deschamps, Francia €3.8M Marcelo Bielsa, Uruguay €3.5M Ronald Koeman, Países Bajos €3M Lionel Scaloni, Argentina €2.6M

Según datos recientes ofrecidos por Finance Football, el escalafón lo lideran nombres que han hecho historia en el futbol de clubes, confirmando la tendencia de las selecciones nacionales por buscar perfiles de élite absoluta provenientes del futbol europeo.

Javier Aguirre, cerca de Lionel Scaloni entre los mejores pagados

Es inevitable que el aficionado mexicano busque el nombre de Javier Aguirre en este listado. Si bien el "Vasco" no figura en este Top 10, su salario no es para nada despreciable: el técnico de la Selección Mexicana percibe aproximadamente 2.9 millones de dólares anuales (alrededor de 2.5 millones de euros).

Al poner estas cifras en perspectiva, nos encontramos con un dato curioso: Aguirre gana un monto similar al de Lionel Scaloni, el estratega que llevó a Argentina a la gloria en Qatar 2022 y que actualmente cierra la prestigiosa nómina.

La brecha entre Scaloni (campeón del mundo y de América) y Ancelotti —rey de copas en Europa— deja claro que, en el futbol, el éxito deportivo no siempre es proporcional a lo que se ve en la cuenta bancaria. Mientras selecciones como Brasil o Estados Unidos no escatiman en gastos para atraer a estrategas de renombre, otros países han optado por proyectos que priorizan la estabilidad y el proceso sobre la chequera.