Los mejores memes del triunfo de la Selección Mexicana ante Irak

La Selección Mexicana encaró su primer partido de preparación de cara al Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Municipal Montilivi, ante el equipo de Irak; el equipo que dirigie Gerardo Tata Martino se impuso en Girona con marcador de 4-0; por lo que México arranca con buenas sensaciones previo a realizar el viaje a Doha. Su siguiente partido será ante la Selección de Suecia.

Alexis Vega fue el gran protagonista del partido abriendo el marcador muy temprano, desde el minuto 4', tras conectar un balón de primera intensión que acabó en las redes del portero de la Selección de Irak. Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna completaron la goleada.

Santiago Giménez cree que México ganará el Mundial Qatar 2022

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Así reaccionó la afición tras la victoria de la Selección Mexicana ante Irak en la ciudad de Girona

Hasta siento feo de tanto meme 😬😅 pic.twitter.com/WZzJdpZFkh — Victoria Aladro (@VickyAladro) November 9, 2022

Como siempre los aficionados de la Selección Mexicana no se hicieron esperar con los tradicionales memes, para dar más humor al desempeño presentado por el equipo nacional.

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México vs Irak pic.twitter.com/DomhwIKSRf — Bullying Futbolero (@BullyingFutbol) November 9, 2022

Tras la destitución de Miguel Herrera de los Tigres, no faltó quien recordara al técnico para promoverlo a dirigir a la Selección Mexicana

Y allá va el Güero Herrera, técnico histórico del América, a salvar a la selección mexicanapic.twitter.com/iyCR6Fasyx — Rulo (@rulozinxo) November 9, 2022

Hubo quien expresó el aburrimiento que le representó el partido, no obstante que el combinado nacional marcara 4 goles en el partido, por obra de Alexis Vega y Rogelio Funes Mori, Gallardo y Uriel Antuna respectivamente.

Tras el gol de Rogelio Funes Mori, algunos usuarios no escondieron su indiferecnia, pues consideran que quitaría el lugar de Santiago Giménez en la Selección Mexicana.

YO NO CELEBRO GOLES DE FUNES MORIpic.twitter.com/SP1T27FknA — Grillo (@ElGrill028) November 9, 2022

GOL de México / De Funes Mori pic.twitter.com/91kNpXu2Vf — Boser (@bosersalseo) November 9, 2022

Participación de México en el Mundial de Qatar 2022

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Los futbolistas dirigidos por el Tata Martino debutan ante Polonia el 22 de noviembre en el estadio 974 en Doha, un partido fundamental para mantener las asapiraciones por calificar a la fase de eliminación directa, posteriormente se mide al equipo de Argentina el 26 de noviembre en el Estadio Lusail y culminan la primera fase ante Arabia Saudita el 30 de noviembre para saber si la Selección Mexicana avanzarán a los Octavos de Final.

