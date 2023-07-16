Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Ochoa opina de una posible continuidad de Jaime Lozano

El capitán y referente de la Selección Mexicana, Guillermo Ochoa fue cuestionado sobre la posibilidad de que Jaime Lozano continúe como entrenador del cuadro azteca

Memo Ochoa celebrando gol con México

Escrito por: Salvador Hernández

El capitán de la Selección Mexicana de Futbol, Memo Ochoa habló previo a la final de la Copa Oro 2023 y se refirió sobre el futuro de Jaime Lozano y sus razones para seguir jugando en el cuadro nacional.

Jaime (Lozano) siempre ha estado listo, es una cuestión de continuidad. Lo que necesita una selección es calma, continuidad, es para poder construir, de repente en el futbol mexicano hay mucho ruido y fuego encima. Sin duda lo que necesita el futbol mexicano para ir paso a paso”, subrayó Memo Ochoa.

VER EN VIVO MÉXICO VS PANAMÁ

Acerca de que sigue vistiendo y representando a la Selección Mexicana, Memo Ochoa dejó claro el orgullo que estar en cuadro azteca.

Disfruto y amo jugar futbol, el futbol es mi vida, me encanta vestir la playera de la Selección. Para todo esto hay que saber los antecedentes, tampoco el camino para ser portero titular fue sencillo. Hubo torneos, donde ni siquiera jugaba, tuve entrenadores que no me convocaban. Hubo Mundiales que tuve que jugar y no me pusieron”, expresó el portero canterano del América.

Resumen: México 3-0 Jamaica | Semifinal Copa Oro 2023

Reiteró que ahora que tiene un lugar en la Selección Mexicana lo disfruta, ya que previo a mundiales peleó por la titularidad. reconoció que nunca tuvo sencillo el ganarse un sitio como guardameta titular y afirmó que nadie se lo ha regalado.

“Para mí vestir la playera, mientras pueda seguir aportando como al día de hoy lo seguimos haciendo, no bajaré los brazos o dar un paso de costado. Si tengo que aportar como segundo o tercero, lo haré. Si el DT piensa que no puedo ocupar ninguna de las tres posiciones, daré un paso de costado. El día de mañana estoy por vivir uno bonito, con la selección, con la familia, pensamos positivo, la queremos regresar a México, a casa, donde pertenece, vamos a sudar la playera para que así sea”, comentó Paco Memo previo a la Copa Oro.

Te puede interesar: Los árbitros que pitarán la final de la Copa Oro 2023

Horario y dónde ver México vs Panamá

México vs Panamá lo podrás seguir por Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 5:50 pm

Te puede interesar: ​​FMF aclara futuro de Jaime Lozano como DT de la Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP