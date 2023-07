Ochoa opina de una posible continuidad de Jaime Lozano

El capitán de la Selección Mexicana de Futbol, Memo Ochoa habló previo a la final de la Copa Oro 2023 y se refirió sobre el futuro de Jaime Lozano y sus razones para seguir jugando en el cuadro nacional.

“Jaime (Lozano) siempre ha estado listo, es una cuestión de continuidad. Lo que necesita una selección es calma, continuidad, es para poder construir, de repente en el futbol mexicano hay mucho ruido y fuego encima. Sin duda lo que necesita el futbol mexicano para ir paso a paso”, subrayó Memo Ochoa.

Acerca de que sigue vistiendo y representando a la Selección Mexicana, Memo Ochoa dejó claro el orgullo que estar en cuadro azteca.

“Disfruto y amo jugar futbol, el futbol es mi vida, me encanta vestir la playera de la Selección. Para todo esto hay que saber los antecedentes, tampoco el camino para ser portero titular fue sencillo. Hubo torneos, donde ni siquiera jugaba, tuve entrenadores que no me convocaban. Hubo Mundiales que tuve que jugar y no me pusieron”, expresó el portero canterano del América.

Reiteró que ahora que tiene un lugar en la Selección Mexicana lo disfruta, ya que previo a mundiales peleó por la titularidad. reconoció que nunca tuvo sencillo el ganarse un sitio como guardameta titular y afirmó que nadie se lo ha regalado.

“Para mí vestir la playera, mientras pueda seguir aportando como al día de hoy lo seguimos haciendo, no bajaré los brazos o dar un paso de costado. Si tengo que aportar como segundo o tercero, lo haré. Si el DT piensa que no puedo ocupar ninguna de las tres posiciones, daré un paso de costado. El día de mañana estoy por vivir uno bonito, con la selección, con la familia, pensamos positivo, la queremos regresar a México, a casa, donde pertenece, vamos a sudar la playera para que así sea”, comentó Paco Memo previo a la Copa Oro.

