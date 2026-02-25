¿MIEDO o precaución? Messi no quiere ENFRENTAR a México en la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Nacional de México vuelve a instalarse en la conversación global cada vez que se habla de la Copa Mundial de la FIFA, y esta vez fue el propio Lionel Messi quien encendió el debate. En una charla distendida, pero cargada de memoria futbolística, el capitán argentino dejó entrever que preferiría no cruzarse con el cuadro mexicano en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, una declaración que combina respeto competitivo, antecedentes recientes y emociones que todavía resuenan.

Durante una conversación con Christian Martinoli y Luis García en el pódcast del arquero Nahuel Guzmán —referente de los Tigres de la Liga MX— el campeón del mundo reconoció que el historial entre ambas selecciones ha sido más parejo de lo que muchos imaginan.

¿Qué explica el respeto de Messi hacia México en los Mundiales?

Más allá de cualquier polémica superficial, el análisis del capitán argentino se sostiene en experiencias concretas. El recuerdo más reciente es el de Qatar 2022, cuando Argentina llegó bajo presión tras caer ante Arabia Saudita y se jugó buena parte de su destino frente a México en un partido límite.

Messi reconoció que dentro del vestidor existía una tensión palpable por el riesgo real de una eliminación temprana. Esa sensación, explicó, nace del estilo del conjunto mexicano: posesión de balón, intensidad competitiva y partidos cerrados que obligan a rendir al máximo. No sorprende que, aun con resultados históricos favorables para Argentina, cada enfrentamiento haya exigido máxima concentración.

“Creo que en los últimos mundiales nos cruzamos mucho, pero ahora se viene una linda oportunidad para ustedes, para Estados Unidos y jugar de local influye, para bien o para mal, influye. Puede ser una linda oportunidad para México y, bueno, ojalá no nos crucemos en el próximo Mundial”, dijo Messi.

Memoria, partidos icónicos y una rivalidad que se respeta

El respeto también se alimenta de la memoria. El astro recordó el gol inolvidable de Maxi Rodríguez en Alemania 2006, cuando el equipo dirigido por Ricardo Antonio La Volpe estuvo muy cerca de dar el golpe. Para Messi, aquel encuentro marcó el inicio de una serie de duelos intensos y tácticamente exigentes.

Incluso fuera de la cancha, la rivalidad ha tenido episodios mediáticos, como la polémica con Saúl "Canelo" Álvarez tras Qatar 2022, que amplificó la conversación en redes sociales, aunque el propio jugador aclaró que nunca existió mala intención.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el horizonte y con México como anfitrión, el contexto adquiere otra dimensión. Jugar en casa suele potenciar el rendimiento y aumentar la presión ambiental, un factor que Messi reconoce como determinante. Por eso, más que evitar a México por temor, su postura refleja el respeto hacia un rival que históricamente compite mejor de lo que dicta la narrativa popular.

En esencia, sus palabras refuerzan una verdad conocida en el futbol internacional: enfrentar a México en una Copa Mundial de la FIFA nunca es un trámite. Es un duelo cargado de emoción, estrategia e historia.