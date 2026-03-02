POLÉMICO gesto de Messi al banquillo en el Orlando City vs Inter Miami

El Orlando City vs Inter Miami no fue un partido más en la MLS. Fue una noche de remontada, carácter y un gesto de Lionel Messi que disparó el debate en redes sociales. En el Inter&Co Stadium, el argentino lideró el 4-2 del Inter Miami en el Clásico del Sol y dejó una imagen que todavía arde.

El arranque fue un golpe para el visitante. Orlando City se adelantó 2-0 antes de la media hora con goles que aprovecharon errores defensivos y desajustes en salida. El estadio explotaba y parecía que la historia estaba escrita. Pero cuando Messi está en el campo, el guion rara vez es predecible.

¿Qué significó el polémico gesto de Messi al banquillo de Orlando City?

La remontada comenzó en el complemento. Inter Miami ajustó líneas, encontró mayor fluidez y descontó con un disparo lejano que cambió el ánimo del partido. Minutos después, Messi apareció para el 2-2 con una definición cruzada que silenció las gradas.

El 10 no se conformó. Con el rival tocado, llegó el 3-2 y, más tarde, un tiro libre impecable del argentino sentenció el 4-2. Fue entonces cuando se produjo la escena que encendió el debate: Messi celebró mirando hacia el banquillo de Orlando City, con un gesto desafiante que muchos interpretaron como una pregunta irónica, casi pidiendo un autógrafo.

En partidos de rivalidad como el Clásico del Sol, la tensión es parte del espectáculo. El gesto de Messi, lejos de pasar inadvertido, reforzó el carácter competitivo del argentino y avivó la narrativa del clásico en la MLS.

Hablemos de momentazos. Lionel Messi, anota de tiro libre al para sentenciar el clásico de la Florida, con victoria del Inter Miami por 4-2 vs Orlando.



Lionel se dirige al banco del Orlando, con quienes había tenido discusiones durante todo el partido, y les dice que si quieren… pic.twitter.com/y52js3tNXA — Juez Central (@Juezcentral) March 2, 2026

Remontada histórica y legado de Messi en la MLS

Más allá de la polémica, el rendimiento fue determinante. El doblete convirtió a Messi en el único futbolista en marcar goles en 22 años naturales consecutivos desde su debut profesional en 2005. Un dato que alimenta el debate sobre su legado y su impacto en la MLS.

Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, mostró resiliencia. Después de comenzar la temporada con derrota, esta victoria en el Orlando City vs Inter Miami representa un golpe de autoridad. La conexión ofensiva, la capacidad de reacción y la jerarquía en momentos críticos marcan diferencia en una liga cada vez más competitiva.

Para el público latino en Estados Unidos, este tipo de noches reafirman por qué la MLS vive un crecimiento sostenido. Messi no solo aporta goles; aporta narrativa, rivalidad y conversación.

El Clásico del Sol dejó tres puntos, una remontada memorable y un gesto que seguirá generando interpretaciones. Porque cuando Messi juega, siempre pasa algo.