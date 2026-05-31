México vs Serbia: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso?; fecha exacta y estadio confirmado
El último partido antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será México vs Serbia y Javier Aguirre podrá dar guiños sobre el equipo titular contra Sudáfrica
La Selección Mexicana triunfó sobre Australia en el penúltimo partido de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a los “Socceroos” 1-0 en Pasadena, California. Ahora, la antesala del partido inaugural contra Sudáfrica del 11 de junio es un duelo México vs Serbia.
Mexicanos y serbios solo se han enfrentado una vez en la historia. El duelo futbolístico tuvo lugar el 11 de noviembre de 2011 en el Estadio Corregidora de Querétaro. El partido acabó 2-0 con triunfo para los tricolores gracias a los goles de Carlos Salcido y Javier Hernández.
Ahora, Serbia está lejos de ser una potencia en el futbol internacional porque no jugará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante la fase clasificatoria de la UEFA fue parte del grupo de Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra. Los serbios se quedaron a un punto de avanzar al repechaje. Los jugadores de los que deberán cuidarse los futbolistas mexicanos son de corte defensivo: los centrales Strahinja Pavlovic y Nikola Milenkovic, así como el mediocentro defensivo Aleksandar Stankovic.
¿Cuándo y dónde se juega el México vs Serbia?
El duelo entre México y Serbia será disputado el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez. Para este punto, Javier Aguirre ya presentó a sus 26 jugadores y los titulares contra los serbios podrían dar pistas sobre los 11 que iniciarán en el Estadio Ciudad de México en contra de Sudáfrica.
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¿A qué hora se juega el amistoso México vs Serbia?
La selección azteca comenzará el partido de preparación contra los serbios a las 20:00, tiempo del centro de México. Hasta ahora no se ha anunciado quién será el silbante del encuentro amistoso entre europeos y norteamericanos.