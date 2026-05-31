México vs Serbia: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso?; fecha exacta y estadio confirmado

La Selección Mexicana triunfó sobre Australia en el penúltimo partido de preparación antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a los “Socceroos” 1-0 en Pasadena, California. Ahora, la antesala del partido inaugural contra Sudáfrica del 11 de junio es un duelo México vs Serbia.

Mexicanos y serbios solo se han enfrentado una vez en la historia. El duelo futbolístico tuvo lugar el 11 de noviembre de 2011 en el Estadio Corregidora de Querétaro. El partido acabó 2-0 con triunfo para los tricolores gracias a los goles de Carlos Salcido y Javier Hernández.

Ahora, Serbia está lejos de ser una potencia en el futbol internacional porque no jugará en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Durante la fase clasificatoria de la UEFA fue parte del grupo de Inglaterra, Albania, Letonia y Andorra. Los serbios se quedaron a un punto de avanzar al repechaje. Los jugadores de los que deberán cuidarse los futbolistas mexicanos son de corte defensivo: los centrales Strahinja Pavlovic y Nikola Milenkovic, así como el mediocentro defensivo Aleksandar Stankovic.

¿Cuándo y dónde se juega el México vs Serbia?

El duelo entre México y Serbia será disputado el 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez. Para este punto, Javier Aguirre ya presentó a sus 26 jugadores y los titulares contra los serbios podrían dar pistas sobre los 11 que iniciarán en el Estadio Ciudad de México en contra de Sudáfrica.

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¿A qué hora se juega el amistoso México vs Serbia?

La selección azteca comenzará el partido de preparación contra los serbios a las 20:00, tiempo del centro de México. Hasta ahora no se ha anunciado quién será el silbante del encuentro amistoso entre europeos y norteamericanos.