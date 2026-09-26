HOY SÁBADO: Triple cartelera de Azteca Deportes: horario y dónde ver las transmisiones GRATIS y EN VIVO

Tres grandes eventos tiene TV Azteca Deportes este sábado 26 de septiembre en VIVO y GRATIS para que no salgas de casa, comenzando con el debut de Rafael Márquez en el encuentro entre la Selección Mexicana ante su similar de Colombia, para después seguir con el partido entre Tigres vs Puebla y terminar el día con la tradicional función de box en la Casa del Boxeo.

México vs Perú: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la fecha FIFA 2026, a través de TV Azteca?

México vs Colombia (19:00 horas)

La Selección Mexicana escribirá este sábado un capítulo histórico en su banquillo al enfrentar a su similar de Colombia en un atractivo amistoso internacional disputado en el M&T Bank Stadium de Baltimore.

Este compromiso marca el esperado debut de Rafa Márquez al frente del combinado azteca, generando altas expectativas entre la afición por ver una renovación táctica e identidad fresca. Del otro lado, el cuadro cafetalero llega con la base de su jerarquía sudamericana dispuesta a amargarle la fiesta a la Selección Mexicana.

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Tigres vs Puebla (21:10 horas)

La décima jornada del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX regalará un atractivo enfrentamiento cuando los Tigres de la UANL se midan ante la Franja del Puebla en la cancha del Estadio Universitario.

El conjunto felino parte como favorito para imponer condiciones ante su afición, buscando avanzar a la parte alta de la tabla. Por su parte, la escuadra poblana llega con la urgencia de sumar fuera de casa para escalar posiciones y mantenerse en puestos de Liguilla. Todo está listo para vivir un vibrante duelo nocturno de pronóstico reservado en San Nicolás de los Garza con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.

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Función de Box Azteca (23:00 horas)

La Casa de Box Azteca abre sus puertas para presentar una triple cartelera que tendrá como platillo especial el combate de Popeye Aguillón vs Adriano Sayú, en la categoría de peso mediano.

El poliforum Zamná de Mérida, Yucatán, será el escenario en donde Emilio 'Popeye' Aguillón, originario de Querétaro, se enfrentará al cubano Adriano Sayú en un combate que podrás disfrutar a través de las pantallas de TV Azteca.

Aguillón llegará a este combate con una marca de 13 victorias, siete de ellas por la vía del nocaut, además de dos empates y sin conocer aun la derrota, mientras que Sayú ha ganado 10 veces con nueve triunfos de nocaut y sin caer.

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