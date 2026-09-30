México 1-1 Perú: La primera victoria de Rafael Márquez al mando tendrá que esperar
Un combinado mexicano alternativo no pudo pasar del empate ante el cuadro sudamericano, Víctor Guzmán fue el autor del tanto nacional en Nueva Jersey.
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Alineaciones de Selección de fútbol de México vs Selección de fútbol de Perú
Alineación de México
- Portero: Óscar García
- Defensas: Mateo Chávez, Víctor Guzmán, Denzell García y Everardo López
- Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, Obed Vargas, Jéremy Márquez e Isaías Violante
- Delanteros: Germán Berterame
Alineación de Perú
- Portero: Pedro Gallese
- Defensas: Roberto Mora, Marcos López, Renzo Garcés y Marco Huaman
- Mediocampistas: Erick Noriega, Roberto Mora, Jairo Velez, Wilder Cartagena y Yohimar Yotún
- Delanteros: Adrián Ugarriza y Alessandro Magallanes
¿Dónde mirar en vivo y gratis México vs Perú?
El partido de fútbol entre la Selección Mexicana vs la Selección Peruana se podrá ver totalmente en vivo y gratis por televisión abierta en el Canal 7, mientras que la transmisión en línea será también en el sitio de Canal 7.
Gol de Renzo Garcés adelanta a la Selección de Perú vs Selección de México
Al minuto 26, Renzo Garcés marcó un gol para adelantar a la Selección de Perú, por lo que, al descanso, son los sudamericanos los que están arriba en el marcador.