México vs Perú: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 29 de septiembre, partido amistoso, marcador online

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Nueva oportunidad para Rafael Márquez y sus pupilos de conseguir su primer triunfo en esta Fecha FIFA. La casa de los New York Red Bulls será sede del choque entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Perú en lo que pinta puede ser una buena noche para los pupilos de Rafa. Para este cotejo, podríamos ver una alineación alternativa en busca de gestionar cargas y será cuestión de tiempo si le da minutos a tipos como Santiago Gimenez, Germán Berterame o Alex Padilla.

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Alineación de México



Portero:

Defensas:

Mediocampistas:

Delanteros:

Alineación de Perú

