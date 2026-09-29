México vs Perú: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 29 de septiembre, partido amistoso, marcador online
Segundo examen para Rafael Márquez bajo el mando de la Selección Mexicana de Futbol en el cual buscará su primer triunfo y despejar un poco las dudas en su era.
VE LA TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ
Nueva oportunidad para Rafael Márquez y sus pupilos de conseguir su primer triunfo en esta Fecha FIFA. La casa de los New York Red Bulls será sede del choque entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Perú en lo que pinta puede ser una buena noche para los pupilos de Rafa. Para este cotejo, podríamos ver una alineación alternativa en busca de gestionar cargas y será cuestión de tiempo si le da minutos a tipos como Santiago Gimenez, Germán Berterame o Alex Padilla.
Te puede interesar: En la Liga BBVA MX se “arrastraba”, se fue gratis y hoy es figura en Argentina
Alineación de México
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros:
Alineación de Perú
- Portero:
- Defensas:
- Mediocampistas:
- Delanteros: