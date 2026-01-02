Todavía hay boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y esta es la fecha en la que debes registrarte

El 2026 ya comenzó y los fanáticos del futbol en todo el planeta tienen una cosa en mente... ¡el comienzo de una nueva Copa Mundial de la FIFA! A falta de poco más de cinco meses, todavía es posible obtener boletos para ver a la Selección Mexicana , así como a las otras naciones que asistirán a la gran cita en Norteamérica.

Luego de que se llevaran a cabo dos fases de compra y venta de entradas en 2025 (antes de que se conocieran los cruces de la fase de grupos), la FIFA habilitó el pasado sábado 11 de diciembre una tercera etapa para que nadie se quede afuera. No obstante, esta acabará este mismo mes, por lo que no hay mucho margen de maniobra.

¿Cuándo termina la tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA?

La tercera etapa de venta de boletos para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA que comenzó el 11 de diciembre, finalizará el próximo martes 13 de enero. Luego de esta fecha, solamente restará por llevarse a cabo una fase más antes del inicio de la competición.

¿Cómo obtener boletos para ver a México en el Mundial 2026?

Tanto para ver los partidos de la Selección Mexicana como para presenciar cualquier otro juego de la Copa del Mundo, hay que ingresar la sección “Boletos” dentro de la categoría "Torneos" de la página web oficial de la FIFA. Allí, es posible registrarse para un sorteo aleatorio.

|Instagram @fifaworldcup

Dicho sorteo se llevará a cabo la primera semana de febrero, según informó el Diario AS. Para llegar a esta instancia, es importante haber seleccionado el partido de preferencia y la ubicación en el estadio (las cuales se dividen en cuatro categorías).

¿Cuánto cuestan los boletos del Mundial 2026?

Los precios varían según la categoría (calidad de la ubicación) seleccionada en la web de la FIFA. Los valores del encuentro inaugural son más elevados, mientras que los del resto de jornadas de la fase de grupos se mantienen dentro del mismo rango.

Precios de boletos para el partido inaugural de México vs. Sudáfrica



Categoría 1: USD 1,825

USD 1,825 Categoría 2: USD 1,290

USD 1,290 Categoría 3: USD 745

USD 745 Categoría 4: USD 370

Precios para los otros partidos de la fase de grupos

