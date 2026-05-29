Alerta México: Él es el único jugador de Sudáfrica que tiene el mismo precio que Gilberto Mora

México se medirá en el partido inaugural a Sudáfrica, selección que no puede disputar partidos amistosos ante Brasil debido a la cifra que cobra. Pese a que el cuadro sudafricano se compone de futbolistas locales, hay algunos que juegan en la élite mundial, como lo es su centro delantero, que tiene el mismo precio que Gilberto Mora.

Lyle Foster es quien actualmente vale 10 millones de euros (más de 200 millones de pesos), el mismo precio que la joya del futbol mexicano, quien tiene a su doble en Sudáfrica. El delantero juega en la Premier League con el Burnley. Sin embargo, esta fue su última temporada, debido a que su equipo descendió al culminar en penúltimo lugar.

Lyle Foster tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros.|@lyle.foster17

Los números de Lyle Foster de Sudáfrica

El jugador de 25 años tuvo una temporada regular con el Burnley, pues no consiguió el objetivo junto a sus compañeros de salvar el equipo, por lo que se desconoce si continuará e irá a jugar a la Segunda División de Inglaterra o podrá ir a otro club.

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De acuerdo con las estadísticas de BeSoccer, Lyle marcó 3 goles y dio 2 asistencias en 26 partidos de los 38 que tuvo la temporada en la Premier League. Además, fue acreedor de 4 tarjetas amarillas.

La diferencia de plantillas entre México y Sudáfrica

Gilberto Mora es el cuarto jugador de la plantilla de México con mayor valor en el mercado, mientras que Lyle es la más grande figura del cuadro sudafricano. De acuerdo con Transfermarkt, antes del futbolista de 17 años están



Santiago Gimenez - 18 millones de euros Armando González – 15 millones de euros Johan Vásquez – 12 millones de euros Gilberto Mora -10 millones de euros.

Actualmente, la plantilla de la Selección Mexicana está cotizada en poco más de 121 millones de pesos, aunque podría incrementar, luego de que Javier Aguirre dé a conocer su lista de 26 convocados. Mientras que Sudáfrica apenas supera los 45 millones de euros.