Scorpionprocs, campeón de la Final Kombat 2025 en Ciudad de México

El chileno Scorpionprocs se consagró campeón mundial en la Final Kombat 2025, disputada este fin de semana en la Ex-Fábrica MX de Ciudad de México. Con una actuación impecable, se impuso en el Top 8 de la Mortal Kombat 1 Pro Kompetition: Temporada 2, consolidándose como uno de los mejores jugadores de la escena competitiva internacional.

Todo lo que vivimos en la Gamescom Latam 2025 y la Pro Kompetition de Mortal Kombat Brasil

Te puede interesar: Final Kombat 2025 llega a Ciudad de México: los mejores jugadores de Mortal Kombat se enfrentan por la gloria

El torneo, transmitido en vivo y reunió a 20 de los mejores jugadores del planeta, incluyendo a figuras como SonicFox y Rewind. Sin embargo, Scorpionprocs logró llevarse el título y el gran premio de 70,000 USD, confirmando la fuerza de Latinoamérica en la élite de los esports.

El triunfo del chileno fue parte del Warner Play Experience, evento que celebró a los fans con experiencias interactivas de Mortal Kombat, Harry Potter y Superman, convirtiendo a Ciudad de México en el epicentro gamer del fin de semana.

La escena competitiva toma gran peso para los fans latinos pues, una vez más los hermanos chilenos elevaron la emociones del recinto cuando se enfrentaron en la semifinal, Nicolas, quién era favorito le tocó aplaudir a apoyar a Matias en el encuentro más importante de la Final Kombat vs Kanimani, jugador de origen turco, pero con nacionalidad alemana quien se quedó con el segundo puesto top mundial.

Te puede interesar: PlayStation sorprende en su State of Play con Saros, Wolverine y más novedades explosivas

SonicFox, el máximo exponente de la escena competitiva cayó contra Kanimani 3-1 y quedó top 5 de evento más importante del videojuego de peleas.