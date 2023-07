Newcastle anuncia a su primer refuerzo de la temporada

Siguen llegando refuerzos a la Premier League y esta ocasión le tocó al equipo del Newcastle.

El centrocampista internacional de la selección de Italia Sandro Tonali, hasta ahora en el AC Milan, se convirtió este día en el primer fichaje del club inglés Newcastle para la temporada que viene, por una cifra de traspaso no revelada, luego de firmar un acuerdo que los vinculará hasta el 2028.

Tonali (Lodi, 2000) llegó al AC Milan en verano de 2020 cedido desde el Brescia, y el club rossonero lo fichó al año siguiente por 14.5 millones de euros.

En estas tres temporadas en la Serie A ha disputado 130 partidos con un balance de 7 goles y 11 asistencias.

En un comunicado, Eddie Howe, entrenador del Newcastle, alabó de Tonali su “talento excepcional y su mentalidad, el físico y los atributos técnicos para encajar a la perfección con nosotros”.

“A sus 23 años, Sandro tiene una experiencia importante como jugador clave en una de las principales ligas de Europa y en la Champions League, así como jugando para su país. Pero también tiene la oportunidad y el potencial para crecer y evolucionar con nosotros”, añadió el técnico de las ‘hurracas’.

Dominik Szoboszlai llega al equipo del Liverpool

Por su parte, el Liverpool fichó al húngaro Dominik Szoboszlai, de 22 años, por 60 millones de libras (70 millones de euros) y con un contrato hasta 2028.

El centrocampista húngaro llega procedente del RB Leipzig, donde ha jugado los dos últimos dos años, después de despuntar en el futbol austríaco.

Szoboszlai es el segundo fichaje del Liverpool en este mercado veraniego, tras hacerse con los servicios de Alexis Mac Allister, por unos 40 millones de euros.

“Los últimos tres o cuatro días no han sido fáciles, han sido muy largo, pero al final he estoy aquí. Estoy feliz y no puedo esperar para empezar a jugar. Es un club histórico, con grandes jugadores y un gran entrenador. Para mí es perfecto dar el siguiente paso en un equipo como este”, aseguró Szoboszlai a los medios del Liverpool.