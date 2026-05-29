No hay clases: todo lo que debes saber de los anuncios de la SEP para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca y se jugarán 5 partidos en el Estadio CDMX, así como otros en Guadalajara y Monterrey. Ante esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó modificar las actividades del presente año lectivo. Las autoridades educativas oficiales confirmaron que el ciclo escolar 2025-2026 terminará antes.

Mientras muchos se preguntan detalles sobre el show de inauguración en Ciudad de México, otros están más atentos a lo que ocurre con la actividad escolar. Resulta que las clases terminarán de forma anticipada en todo el territorio nacional. Esta medida responde a la celebración de la Copa del Mundo en México, pero también a las condiciones climáticas actuales.

¿Cuándo terminan las clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

La conclusión de las clases presenciales quedó fijada para el próximo viernes 5 de junio. La determinación se tomó mediante un acuerdo unánime dentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El ajuste busca salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil de educación básica antes del magno evento deportivo.

TE PUEDE INTERESAR:



Hay una doble justificación para el calendario escolar además de la Copa del Mundo

El titular de la dependencia, Mario Delgado, explicó los motivos que impulsaron esta decisión de emergencia. Además de la justa mundialista que arranca en la Ciudad de México, el país atraviesa una extraordinaria ola de calor. Las altas temperaturas registran registros superiores a los 30°C en diversas entidades y se prevé que continúen durante junio y julio.

Zonas específicas como la Huasteca en San Luis Potosí han registrado sensaciones térmicas de hasta 50 grados centígrados. Esta situación extrema generó alertas por deshidratación y golpes de calor reportados por las autoridades de salud. Ante el riesgo inminente, el personal administrativo y docente determinó cancelar las actividades al aire libre de forma definitiva.

Así será el calendario de regreso a las escuelas

El reajuste aprobado por la SEP también definió las fechas clave para el retorno a las aulas. Mientras los alumnos salen el 5 de junio, las labores administrativas del magisterio concluirán oficialmente el martes 12 de junio. El magisterio garantizó que el plan de estudios se cumplirá en su totalidad mediante estos ajustes.

El personal educativo retomará sus actividades el 10 de agosto para iniciar las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Posteriormente, del 17 al 28 de agosto, se implementarán dos semanas obligatorias dedicadas al reforzamiento de aprendizajes. Finalmente, el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 quedó programado para el lunes 31 de agosto, con el Mundial terminado.

