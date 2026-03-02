Estas selecciones un día decidieron NO ir a la Copa Mundial de la FIFA aunque sí clasificaron

A lo largo de la historia de la Copa Mundial de la FIFA, que tendrá cambios en el arbitraje para 2026, son contadas las selecciones que lograron clasificarse y, aun así, decidieron no presentarse. ¿Se sumará Irán a la lista?

Se habla de que Irán podría renunciar a la Copa del Mundo de 2026, puesto que se celebrará en Estados Unidos y no confía en las medidas de seguridad para proteger a su plantilla y sus ciudadanos, por los conflictos bélicos de público conocimiento. En la historia de los mundiales ya hubo otros países que “se bajaron” a lo largo de la historia.

Selección de Irán|OSMAN ORSAL/REUTERS

Las renuncias de selecciones a la Copa Mundial de la FIFA

Sudamericanos en la Copa Mundial de la FIFA de Italia 1934

Un caso especial fue el Mundial de 1934, donde varios equipos sudamericanos prefirieron no jugar en propuesta a la negativa de los europeos a viajar a Uruguay 4 años antes.

Argentina en la Copa Mundial de la FIFA de Francia 1938

Aunque no hubo eliminatorias formales, Argentina era una candidata natural a disputar el Mundial. Decidió no asistir como forma de protesta, ya que el torneo volvió a organizarse en Europa, rompiendo la expectativa de alternar sedes con Sudamérica tras Uruguay 1930. Fue una de las ausencias más controvertidas de la época.

Brasil vs Polonia 1938

India en la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 1950

India accedió al Mundial de 1950 sin disputar eliminatorias, beneficiada por el retiro de otras selecciones asiáticas. Sin embargo, la federación decidió bajarse del torneo por dificultades económicas, el extenso viaje marítimo hasta Sudamérica, desacuerdos con la FIFA y el conocido conflicto por la prohibición de jugar descalzos.

Escocia en la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 1950

El combinado escocés consiguió el boleto tras finalizar entre los primeros del Campeonato Británico. No obstante, su federación había impuesto una condición estricta: solo asistirían si eran campeones. Al terminar segundos por detrás de Inglaterra, rechazaron participar pese a estar oficialmente clasificados.

Turquía en la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 1950

El seleccionado turco obtuvo su plaza tras la exclusión de Alemania por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero los elevados costos y la complejidad logística del viaje a Sudamérica llevaron a la federación a renunciar a su participación.

Uruguay - Brasil, 1950|@Fifaworldcup

Copa Mundial de la FIFA México 1986: un seleccionado sudamericano faltó

Hay un caso especial y es el de la selección de Colombia en la Copa del Mundo de México 1986 (donde la Argentina de Diego Maradona fue campeona). Resulta que los cafeteros eran los designados como organizadores y, por lo tanto, tenía asegurada su participación. Sin embargo, renunció a ser el anfitrión por razones económicas.

De este modo, Colombia perdió el cupo automático, por lo que debió realizar las Eliminatorias Sudamericanas. Finalmente no logró entrar, por lo que no jugó el Mundial 1986. No cuenta como selección clasificada que se dio de baja, sino como una renuncia a la sede.