OFICIAL: Erling Haaland firma contrato con Manchester City

Manchester, Inglaterra. El equipo inglés Manchester City anuncia el fichaje del delantero noruego Erlin Haaland para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 51 millones de libras (unos 55 millones de euros).

En sus redes sociales, el City publica algunas imagen del jugador firmando el contrato que lo liga al actual campeón de la Premier League.

Haaland se unirá al Manchester City el próximo 5 de junio, con un contrato de cinco años hasta el verano de 2027.

Con su fichaje, Haaland emula a su padre Alfie, quien llegó al club inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los celestes hasta que una entrada de Roy Keane le destrozó una rodilla y le retiró del futbol profesional.

“Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo”, declaró Haaland.

Haaland considera a Guardiola como uno de los mejores técnicos de la historia

El joven delantero noruego alabó al técnico Pep Guardiola y dijo que es uno de los de mejores entrenadores de la historia.

“El City es un equipo con muchos jugadores del más alto nivel y Pep (Guardiola) es uno de los mejores entrenadores de la historia, así que creo que estoy en el sitio adecuado para cumplir mis sueños”, adjuntó el futbolista de 21 años.

“Quiero marcar goles, ganar títulos y mejorar como jugador. Tengo mucha confianza en que puedo conseguirlo aquí. Es un gran cambio para mí y tengo muchas ganas de empezar ya la pretemporada”, finalizó el atacante noruego.

En sus dos temporadas y media en el Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 tantos en 89 partidos, lo que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga en la 2020/2021.