¿La FIFA perjudicó a México? este es el rival MÁS DIFÍCIL que le tocó a la Selección Nacional

Finalmente este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a la Selección Nacional de México le tocará medirse contra Sudáfrica, Corea del Sur y un Repechaje UEFA. Se puede decir que el sorteo no perjudicó al equipo dirigido por Javier Aguirre, que enfrentará a los africanos en el partido inaugural con este costo de boletos.

Se puede decir que México no fue perjudicado puesto que su rival más complicado en el Grupo A (hasta ahora) es República de Corea –con boletos con precio definido– que ocupa la 22º posición en el Ranking FIFA. En tanto, otro rival difícil podría ser Dinamarca, que ocupa el lugar 21º, pero primero debe ganar su repechaje ante Macedonia, Chequia e Irlanda.

Selección Mexicana / X México y Corea del Sur.

Mientras que se confirmó el fixture completo de la fase de grupos del Mundial 2026, los dirigidos por el ‘Vasco’ Aguirre tendrán en el Grupo A como rival más complejo a Corea del Sur, cuya figura es Heung-Min Son y su entrenador es Myung-bo Hong. Así, se podría decir que la Selección Mexicana no ha sido perjudicada en el sorteo de Washington D.C.

Tras el sorteo desarrollado en el Centro Kennedy de Washington D.C., Estados Unidos; México ya sabe que tiene tres rivales que no le harán fáciles las cosas. Sin embargo, hasta ahora Corea es el rival más complicado según lo que se considera en el ránking FIFA.

Tomas Regueiro/Tomas Regueiro Mexico team group during 2025 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Uruguay at TSM Corona Stadium, on November 15, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.

El historial que no molesta a la Selección Mexicana

En la historia la Selección Nacional de México y su par de Corea del Sur se han enfrentado en 15 ocasiones, en las cuales fueron 8 victorias para los aztecas, 2 empates y 5 partidos terminaron en triunfos para los asiáticos.

Las opciones de México para avanzar de la fase de grupos

Por el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026, México jugará su primer partido ante Sudáfrica el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, CDMX. El segundo encuentro será contra la República de Corea el jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara. En tanto, el tercero será quizás frente a Dinamarca el miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca (ahora Banorte) de la CDMX.

Al pasar 8 mejores terceros (de los 12 que hay), hay muchas probabilidades de que la Selección Mexicana pueda avanzar de la fase de grupos a pesar de que pierda el partido más difícil que tiene en el Grupo A del campeonato del mundo.

