OFICIAL: Rafa Márquez confirma la alineación de México para enfrentar a Chile HOY martes 6 de octubre
Rafa Márquez tiene a su cuadro titular para su cuarto partido como entrenador de la Selección Mexicana, en esta ocasión se medirán ante el conjunto de Chile en Los Angeles.
La Selección Mexicana cumple con su cuarto partido de esta larga FECHA FIFA luego del Mundial 2026 y ahora se medirá ante Chile, una escuadra sudamericana que tiene actividad tras haber visto la Copa del Mundo desde casa. Ambos equipo nacionales con nuevas metas y horizontes chocan en Los Angeles para concluir con ese mini ciclo y colocando a lo mejor que tienen a su alcance para buscar un buen resultado.
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Rafa Márquez, en tres juegos dirigidos tiene un empate 1-1 ante Colombia, acumula también un empate de 1-1 en contra de Perú y finalmente en el último partido que fue ante Estados Unidos, escribieron un papelón al perder por 3-0 con tres errores monumentales, que además el propio Márquez aceptó en rueda de prensa, explicando que lo sucedido fueron "errores muy groseros en los que termina venciendo el rival por regalos".
Márquez se enfrentó así a tratar de sanar lo anímico sin descuidar el trabajo táctico, situaciones que imponderablemente llevan su tiempo. El ex jugador de Atlas, Mónaco, Barcelona, Hellas Verona, León, New York Red Bull y que finalmente cerró su carrera con Atlas además se encuentra con una serie de bajas:
- Gil Mora - lesión
- Mateo Chávez - suspensión
- Luis Romo - lesión
- Chucky Lozano - lesión
- César Montes - lesión
La alineación OFICIAL de México para enfrentar a Chile
29 Alex Padilla
13 Dagoberto Espinoza
15 Israel Reyes
23 Jesús Gallardo
27 Everardo López
6 Erik Lira
8 Álvaro Fidalgo
18 Obed Vargas
9 Germán Berterame
14 Hormiga González
25 Roberto Piojo Alvarado