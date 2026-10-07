OFICIAL: Rafa Márquez confirma la alineación de México para enfrentar a Chile HOY martes 6 de octubre

La Selección Mexicana cumple con su cuarto partido de esta larga FECHA FIFA luego del Mundial 2026 y ahora se medirá ante Chile, una escuadra sudamericana que tiene actividad tras haber visto la Copa del Mundo desde casa. Ambos equipo nacionales con nuevas metas y horizontes chocan en Los Angeles para concluir con ese mini ciclo y colocando a lo mejor que tienen a su alcance para buscar un buen resultado.

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Rafa Márquez, en tres juegos dirigidos tiene un empate 1-1 ante Colombia, acumula también un empate de 1-1 en contra de Perú y finalmente en el último partido que fue ante Estados Unidos, escribieron un papelón al perder por 3-0 con tres errores monumentales, que además el propio Márquez aceptó en rueda de prensa, explicando que lo sucedido fueron "errores muy groseros en los que termina venciendo el rival por regalos".

Márquez se enfrentó así a tratar de sanar lo anímico sin descuidar el trabajo táctico, situaciones que imponderablemente llevan su tiempo. El ex jugador de Atlas, Mónaco, Barcelona, Hellas Verona, León, New York Red Bull y que finalmente cerró su carrera con Atlas además se encuentra con una serie de bajas:



Gil Mora - lesión

Mateo Chávez - suspensión

Luis Romo - lesión

Chucky Lozano - lesión

César Montes - lesión

La alineación OFICIAL de México para enfrentar a Chile

29 Alex Padilla

13 Dagoberto Espinoza

15 Israel Reyes

23 Jesús Gallardo

27 Everardo López

6 Erik Lira

8 Álvaro Fidalgo

18 Obed Vargas

9 Germán Berterame

14 Hormiga González

25 Roberto Piojo Alvarado

La alineación de Chile para enfrentar a México