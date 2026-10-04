OFICIAL: Rafa Márquez confirma la alineación de México para enfrentar a Estados Unidos HOY sábado 3 de octubre

Dura tercera prueba para Rafael Márquez y sus pupilos en el tercer partido de esta Fecha FIFA; se verán las caras con los Estados Unidos. El acérrimo rival llega con el ánimo a tope tras golear en sus dos anteriores partidos a Perú y Chile en suelo norteamericano y buscará seguir con las buenas sensaciones frente a la Selección Mexicana de Futbol. Por si fuera poco, el estretaga nacional no podrá contar con dos de sus estrellas: Gilberto Mora e Hirving Lozano.

Ni el volante de los Xolos de Tijuana ni el extremo de Los Angeles Galaxy son opción para Rafa, por lo que él y su cuerpo técnico tendrán que echar mano de su banquillo para suplir a estos dos pilares. El ex jugador del FC Barcelona confiará en el canterano de las Chivas del Guadalajara; Santiago Sandoval y en Luis Romo para darle balance al mediocampo.

Alineación de México



Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, Johan Vásquez, Diego Campillo y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Erik Lira, Luis Romo y Orbelín Pineda

Delanteros: Santiago Sandoval, Santiago Gimenez y Roberto Alvarado Te puede interesar: Sergiño Dest calienta el partido contra México y anticipa una guerra dentro de la cancha

México vs Estados Unidos por TV Azteca

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