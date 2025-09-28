Ousmane Dembelé sería el culpable de darle su segundo Mundial a Messi; esta es la increíble razón
Los argentinos alucinan con estos datos, pues el Balón de Oro del francés hace soñar a la Argentina de Messi. Por esta razón la albiceleste ganaría en 2026.
Con la fiebre del Mundial inundando las mentes y corazones de los distintos aficionados a lo largo del mundo, la nación futbolera argentina se está llenando de ilusión. Y es que estos tienen razones para soñar con el bicampeonato de Messi y compañía, mismo que sería su cuarto título internacional a nivel deportivo. En ese sentido, todo sería culpa de Dembélé, uno de los alumnos del argentino.
¿Por qué Ousmane Dembélé le dará su segundo Mundial a Lionel Messi?
Toda esta teoría tiene una lógica bastante particular, pues el Balón de Oro recién recibido por parte de Ousmane es la ficha que faltaba. Y es que los últimos dos títulos mundiales de la albiceleste se concretaron con un ganador francés de dicho galardón un año antes. Es decir, Argentina ganó el Mundial cuando un año previo algún futbolista de Francia fue reconocido en dicha premiación como el mejor del planeta.
- En el Mundial de 1986, el último ganador del Balón de Oro fue Michel Platini.
- En el Mundial de 2022, el último ganador del Balón de Oro fue Karim Benzema.
¿Ousmane Dembélé y Lionel Messi son amigos?
Aunque el aficionado del Barcelona no tenga un grato recuerdo de la etapa del francés con el conjunto blaugrana, algo que sorprende es el gran vínculo que hizo este jugador con Lionel Messi, Incluso, en su discurso como ganador del Balón de Oro, Ousmane destacó al argentino como un referente del que aprendió mucho en su turbulento paso por el cuadro español.
Inclusive, en declaraciones posteriores a ser elegido como el mejor futbolista del planeta, el nacido en Vernon indicó que Lionel Messi fue el primero en felicitarle. En ese sentido, no hubo un acercamiento y vínculo solamente de parte del francés para con el argentino, sino de Lionel hacia un muchacho al que cobijó en todo momento durante su paso con los catalanes.