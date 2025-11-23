Costó 20 millones de dólares, no tiene equipo desde mayo y así será delantero titular en el Mundial; ¿quién es?

El Mundial de 2026 tiene listos a prácticamente todos sus invitados, esperando lo que dejen los últimos repechajes a nivel confederación y lo referente al intercontinental. Sin embargo, las magníficas historias de clasificaciones también dejaron algunos aspectos que algunos no ven como ideal. Este es el delantero que lleva sin jugar desde mayo… pero que será titular en la próxima Copa del Mundo.

¿Quién es Jürgen Locadia, delantero de Curazao?

Para empezar, el caso de Curazao es sumamente particular, pues se metieron a la Copa del Mundo por primera vez en su historia. Obviamente esto se logró gracias a que el Mundial compartido lo tomó Norteamérica, por lo que quedaron tres cupos libres para Concacaf, donde el Caribe se impuso sobre Centroamérica, lo cual trae un panorama interesante para el futuro de la confederación.

Ante eso, se entiende que el futbol de la isla caribeña no sea el más fructífero ni cuente con los futbolistas de élite que algunas otras selecciones sí tienen, incluso en la propia Concacaf. En ese sentido, Jürgen Locadia es uno de esos casos bastante particulares, dado que lleva tiempo sin jugar a un nivel óptimo.

El ariete que jugó con todas las selecciones juveniles para Países Bajos (nacido en Europa), hizo su cambio de federación para representar a la isla en este proceso mundialista. Con eso le alcanzó para participar 8 partidos y así cumplir el sueño de ir a un Mundial. Sin embargo, no juega desde mayo y su último equipo fue el Intercity de la cuarta división de España. De esas historias de no creerse.

¿Por qué Jürgen Locadia es el delantero ideal de esta selección?

Ante una historia que incluye la oportunidad de ampliar los participantes en este Mundial y que Curazao es una isla “independiente” donde pueden jugar personajes nacidos en Países Bajos, el oriundo de Emmen probablemente sea el referente en alguna cancha de Norteamérica en 2026. El delantero que alguna vez brilló en PSV, que se vendió por 20 millones de dólares al Brighton y que pintaba para un gran futuro… concretará el sueño de disputar la justa más importante del mundo futbol a sus 32 años.