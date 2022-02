Por esta razón, Ousmane Dembelé no salió del Barcelona

Medios españoles afirman que el Chelsea tenía interés de fichar a Ousmane Dembelé , para ficharlo el próximo verano, pues el entrenador de Thomas Tuchel y el jugador de 24 años coincidieron en el 2016 con el Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Barcelona, aun no define el futuro del jugador francés, sin embargo en los últimos días se ligó a Dembelé con varios equipos, además los “blues”, con el París Saint-Germain, sin embargo ninguna de las opciones anteriores se concretaron.

El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel , echó por tierra los rumores que hubiera existido contactos para fichar a Ousmane Dembelé del Barcleona, en el pasado mercado de pases de Invierno.

Una de las razones que hacían pensar que la versión podía ser verdad, es que el alemán coincidió con Dembelé en el Borussia Dortmund en la temporada 2016/2017 y versiones internaciones apuntaban que hubo negociaciones de última hora entre Chelsea y Barcelona pues el elemento galo termina su contrato el próximo 30 de junio.

“Estoy contento porque fue un mercado de fichajes tranquilo”, dijo Tuchel este viernes en rueda de prensa. “Pero no, no hablé con Dembelé, no contacté con él”, apuntó el técnico germano.

Dembélé también fue tentado por el PSG

Ousmane Dembélé prácticamente tenía un pie y medio fuera del Barcelona, pues todo parece indicar que el l francés y el equipo desgastaron la relación, por tal motivo, es que el delantero buscaría salir en el próximo verano del la entidad culé.

El contrato de Dembélé con el Barcelona está por terminar y al parecer no tendrá un acuerdo para renovar, su fichaje se convirtió en el fichaje más caro en la historia del equipo, por el que pagaron un total de 140 millones de euros.

