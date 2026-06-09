Pablo de Rubens vigila a Argentina en Kansas City 👀🇦🇷 | Los Vigias | Los Protagonistas
La Selección de Argentina ya se encuentra en Kansas City y Pablo de Rubens está atento a cada detalle. En Los Vigías, conoce el ambiente que rodea a la Albiceleste y todo lo que ocurre alrededor de uno de los equipos más seguidos rumbo a La Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Pablo de Rubens llega a Kansas City para seguir de cerca a la Selección de Argentina y conocer todo lo que sucede alrededor del conjunto albiceleste. Desde el ambiente en la ciudad hasta los movimientos del equipo, Los Vigías te acerca a cada detalle de una de las selecciones más importantes del planeta.