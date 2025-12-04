De terror: este ha sido el grupo más DIFÍCIL que le ha tocado a México en la historia de los mundiales

Falta menos para conocer los rivales que México deberá enfrentar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y hay mucha expectativa de cara al día viernes 5 de diciembre, fecha en la que se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA . En la previa de este importante evento, recordamos cuál fue el grupo más difícil que tuvo que afrontar la Selección Mexicana en una cita mundialista.

Sudáfrica 2010: el grupo más difícil para México en Mundiales

Si bien es cierto que México ha tenido grupos difíciles a lo largo de la historia de la Copa del Mundo , según nuestra perspectiva, la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica 2010 fue el más duro de todos para el equipo mexicano. La Selección Mexicana compartió grupo con el anfitrión Sudáfrica; Francia, que venía de ser la campeona del mundo en 2006; y Uruguay, equipo sudamericano que siempre es protagonista en este tipo de torneos.

México vs Francia durante el Mundial de Sudáfrica 2010

¿Logró México avanzar a los octavos de final en Sudáfrica 2010?

México participó del partido inaugural de dicho Mundial al enfrentar a Sudáfrica en el Soccer City. El encuentro finalizó en empate 1-1, donde el poderío físico de los africanos se notó dentro del terreno de juego. Sin embargo, el combinado azteca daría el batacazo de la Copa del Mundo en la segunda jornada.

La Selección Mexicana enfrentaba a Francia en el Peter Mokaba donde los europeos eran los claros favoritos a llevarse este duelo. No obstante, el equipo nacional se mostró superior ante los vigentes campeones del mundo y con goles de Chicharito Hernández y Cuauhtémoc Blanco venció por un contundente 2-0.

Finalmente, México cerraba la fase de grupos ante Uruguay en el Royal Bafokeng. En ese momento, la selección nacional era líder de su grupo con 4 unidades, aunque los sudamericanos esperaban al acecho con 3 puntos. El partido se definió con un gol de Luis Suárez en el minuto 43, colocando a los uruguayos como primeros de grupo y la Selección Mexicana clasificando como segunda, con los mismos puntos que Sudáfrica (4).

Uruguay vs México durante el Mundial de Sudáfrica 2010

Otros grupos difíciles a los que ha tenido que enfrentar México en Mundiales

Rusia 2018:



Alemania (Campeón defensor, cuatro títulos).

Suecia (Otro equipo de la zona de UEFA).

Corea del Sur (Potencia a nivel asiático).

Corea-Japón 2002:



Italia (Dos veces campeón, finalista en la anterior Eurocopa).

Croacia (Equipo revelación en el Mundial anterior).

Ecuador (Segundo lugar de esa eliminatoria de CONMEBOL).

Francia 1998:

