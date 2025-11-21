Marcelo Bielsa explota en rueda de prensa tras los rumores de su salida: “Vos sos un ca**...”

Marcelo Bielsa ha estado en boca de todos por ser el entrenador clasificado al Mundial 2026 que podía dejar su cargo . Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y el director técnico convocó a una conferencia de prensa que duró 105 minutos y simplemente se hizo cargo de la dura derrota 1-5 con Estados Unidos y anunció su continuidad. Pero también dejó una dura frase.

Ante los rumores de su salida, el ‘Loco’ Bielsa dijo que ha “recibido malos tratos” . Pero más allá de eso, al ser una rueda de prensa tan extensa, hasta llegó a contar cómo se maneja en ciertas ocasiones con sus jugadores, manifestando que cada caso es único y que hay algunos que merecen más rudeza. En ese caso llegó la declaración más dura de todas.

“Vos sos un cagón”, la frase de Marcelo Bielsa que sorprendió a todos en Uruguay

Quizás la frase más polémica de todas fue luego de asumirse a sí mismo como una persona ‘tóxica’ y manifestar cómo a veces puede motivar a un futbolista. “Mirá, vos sos un cagón...Porque vos estás lleno de recursos y los recursos no los traducís en acciones de peligro… ¿Sabés cómo se define eso? En que sos un cagón”, recreó el DT.

Marcelo Bielsa no tiene pensado renunciar a Uruguay previo al Mundial 2026

Entre sus diferentes declaraciones, el entrenador dejó en claro que no tiene pensado lo de irse de la selección uruguaya antes del Mundial 2026. “Tengo la misma fuerza para seguir. Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”, aseguró en conferencia de prensa.

La disputa de Marcelo Bielsa con Luis Suárez

Otro de los temas que tocó Bielsa en su conferencia de prensa fue su pelea con Luis Suárez antes de que este deje la selección de Uruguay. “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Las hablé internamente con los jugadores”, expresó.

Además, el entrenador de 70 años comparó a su selección con una familia. “Todos elegimos que si hay disputas en casa, no abramos la ventana para que los demás vean cómo nos peleamos. Como aplica en la casa de cada uno de nosotros, aplica a la Selección”, dijo el ‘Loco’.

Para finalizar, el argentino sostuvo: “Si tengo que recordar a Suárez, lo recuerdo no por lo que él dijo sobre mí, sino por lo que él le dio al desarrollo de la Copa América”. Así, todo indica que Bielsa dirigirá a Uruguay en el Mundial 2026.

