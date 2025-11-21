deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Marcelo Bielsa explota en rueda de prensa tras los rumores de su salida: “Vos sos un ca**...”

El ‘Loco’ Bielsa se manifestó públicamente sobre si seguiría siendo el entrenador de Uruguay para el Mundial 2026

Marcelo Bielsa explota en rueda de prensa tras los rumores de su salida: “Vos sos un ca**...”
Instagram AUF
El ‘Loco’ Bielsa, polémico como siempre
Diego Gonzalez
Mundial México 2026
Compartir

Marcelo Bielsa ha estado en boca de todos por ser el entrenador clasificado al Mundial 2026 que podía dejar su cargo . Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y el director técnico convocó a una conferencia de prensa que duró 105 minutos y simplemente se hizo cargo de la dura derrota 1-5 con Estados Unidos y anunció su continuidad. Pero también dejó una dura frase.

Ante los rumores de su salida, el ‘Loco’ Bielsa dijo que ha “recibido malos tratos” . Pero más allá de eso, al ser una rueda de prensa tan extensa, hasta llegó a contar cómo se maneja en ciertas ocasiones con sus jugadores, manifestando que cada caso es único y que hay algunos que merecen más rudeza. En ese caso llegó la declaración más dura de todas.

“Vos sos un cagón”, la frase de Marcelo Bielsa que sorprendió a todos en Uruguay

Quizás la frase más polémica de todas fue luego de asumirse a sí mismo como una persona ‘tóxica’ y manifestar cómo a veces puede motivar a un futbolista. “Mirá, vos sos un cagón...Porque vos estás lleno de recursos y los recursos no los traducís en acciones de peligro… ¿Sabés cómo se define eso? En que sos un cagón”, recreó el DT.

TE PUEDE INTERESAR:

Marcelo Bielsa no tiene pensado renunciar a Uruguay previo al Mundial 2026

Entre sus diferentes declaraciones, el entrenador dejó en claro que no tiene pensado lo de irse de la selección uruguaya antes del Mundial 2026. “Tengo la misma fuerza para seguir. Si en algún momento me planteé que no debía continuar, no fue en este momento”, aseguró en conferencia de prensa.

La disputa de Marcelo Bielsa con Luis Suárez

Otro de los temas que tocó Bielsa en su conferencia de prensa fue su pelea con Luis Suárez antes de que este deje la selección de Uruguay. “Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Las hablé internamente con los jugadores”, expresó.

Luis Suárez y Marcelo Bielsa
MEXSPORT

Además, el entrenador de 70 años comparó a su selección con una familia. “Todos elegimos que si hay disputas en casa, no abramos la ventana para que los demás vean cómo nos peleamos. Como aplica en la casa de cada uno de nosotros, aplica a la Selección”, dijo el ‘Loco’.

Para finalizar, el argentino sostuvo: “Si tengo que recordar a Suárez, lo recuerdo no por lo que él dijo sobre mí, sino por lo que él le dio al desarrollo de la Copa América”. Así, todo indica que Bielsa dirigirá a Uruguay en el Mundial 2026.

Curiosidades del deporte
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Diego Gonzalez

Te Recomendamos

Sorteo del Mundial 5 de diciembre 10_45 am
Mundial México 2026
Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
México vs Paraguay EN VIVO y GRATIS fecha FIFA 18 de noviembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Paraguay EN VIVO, partido de la fecha FIFA de noviembre 2025
México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
×
×