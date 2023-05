Pep Guardiola asegura que Real Madrid no es ‘prioridad’ para el City

Manchester City dio un golpe sobre la mesa en la Premier League al vencer a los Gunners con mucha claridad. El panorama es muy favorable dado que están a tres pintos del Arsenal y con dos partidos menos en la liga. El equipo de Pep Guardiola sueña con el triplete (FA Cup, Premier League y Champions League).

Pep Guardiola tendrá uno de sus compromisos más importantes de la temporada ante Real Madrid el próximo 9 de mayo en el mítico Santiago Bernabéu, un duelo que definirá al finalista de la Champions League, y para muchos, al gran favorito de esta edición europea.

Pep Guardiola habló del Real Madrid

Pep Guardiola habló ante los medios ingleses y aseguró que su mente se mantiene enfocada en los equipos de la Premier League, por tanto no piensa en el Real Madrid a una semana y días de medirse al Rey de Europa. El técnico técnico confía en el rendimiento de su club y de sus principales figuras.

“Aún no pienso en el Real Madrid, sino en el próximo partido y ahora mismo no tenemos tiempo para priorizar nada. Ser campeón (Premier League) está a un nivel similar que la Champions, así que mi atención está en el Fulham, luego West Ham y después el Leeds”, dijo el técnico del Manchester City.

Lucha por la Premier League

Manchester City se puso a tres puntos del Arsenal, y con dos partidos menos, Guardiola ha encaminado en las últimas fechas una posible remontada en la clasificación. Los Citizens doblaron el espíritu de los Gunners 4-1 en el Etihad Stadium, algo que dejó muy satisfecho al director técnico catalán.

“Estamos muy contentos por el último partido y por cómo jugamos, pero eso es todo. Sé que no quedan veinte partidos, solo siete, pero son siete partidos importantes. Sobre todo porque en medio tenemos partidos de la Champions”, dijo el catalán.

El rendimiento de Erling Haaland

Con el duelo ante Real Madrid a la vista, el noruego Erling Haaland se mantiene en un rendimiento superlativo, llegó a 33 goles en la Premier League, y está a 1 tanto de empatar la marca histórica de los máximos goleadores de la Premier League en una temporada: Andy Cole y Alan Sheran (con 34); aunque cabe destacar que esta marca es el formato con más partidos. Con el régimen actual (con menos duelos), el artillero ya superó los 32 de Mohamed Salah.

Próximos partidos del Manchester City

Fulham vs Manchester City - Premier League - 30 de Abril



Manchester City vs West Ham - Premier League - 3 de Mayo

Manchester City vs Leeds - Premier League - 6 de Mayo Real Madrid vs Manchester City - UEFA Champions League (Semifinal de Ida) - 9 de Mayo