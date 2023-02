Pep Guardiola volvería a España tras escándalo con el City

Luego de que se diera a conocer que la Premier League investigara al club Manchester City por presuntas irregularidades en las cuentas del equipo en el periodo de 2009 a 2023, pues al parecer el cuadro celeste cometió 100 infracciones financieras, ante este panorama, los “Citizens” estarían en un serio problema, pues el estratega Pep Guardiola abandonaría el equipo.

La situación en Inglaterra está que arde, pues el diario “The Sun” recordó las declaraciones que hizo Pep al ser cuestionado sobre esa situación y contestó “Si me mentís, al día siguiente no estaré aquí. Estaré fuera y ya no seréis mis amigos’”, estas palabras han cimbrado el entorno del equipo, pues en esa entrevista también afirmó que creyó en las palabras de sus dirigentes.

El portal internacional Sport, afirma, que en la institución tienen la idea que Guardiola no estará en el momento que se de la resolución de la posible sanción, y ante ese escenario el entrenador catalán consideraría irse del equipo, pues no querría estar al momento del veredicto, en caso de que resulten culpables, las consecuencias serían muy fuertes.

Barcelona podría ser el destino de Guardiola

En los meses anteriores, el nombre Pep Guardiola de ha sonado para un eventual regreso para el Barcelona, pero ahorita se antoja difícil su retorno, ya que actualmente el cuadro culé volvió a los primeros lugares de LaLiga y de a poco Xavi Hernández ha ganado adeptos para seguir en el banquillo blaugrana.



Aunque, una vez libre, Guardiola tendría demasiadas ofertas, pues es un entrenador cotizado y valorado en el mundo del futbol, la Selección de Brasildesea contratar a un entrenador extranjero y el nombre del multicampeón con el Barcelona podría volver a sonar en las oficinas de la Verdeamarella.

