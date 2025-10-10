Fortnite: Pesadillas 2025 presenta su elenco más terrorífico con Doja Cat, Jason y Ghost Face

Fortnite: Pesadillas 2025 ya está aquí, y este año el miedo tiene nueva reina. Doja Cat se convierte en la Madre de las espinas, la figura central de esta edición del evento de Halloween, transformando el Battle Royale en su propio dominio embrujado.

A partir de hoy y hasta el 1 de noviembre, los jugadores podrán sumergirse en la temporada más ambiciosa de Fortnite: Pesadillas, con una alineación de personajes sin precedentes. Entre los invitados destacan Jason Voorhees, Ghost Face, R.E.P.O., Merlina Addams, Scooby-Doo y toda la pandilla de Misterio a la orden. En total, nueve colaboraciones inéditas reunirán a lo mejor del terror, el misterio y la música en un solo evento.

El modo Battle Royale recibe una ambientación completamente renovada con zonas embrujadas, desafíos temáticos y nuevas misiones inspiradas en cada uno de los íconos del terror. Además, Epic Games confirmó que el 10 de octubre llegará una nueva Isla Pesadilla al modo Recarga, expandiendo la experiencia con nuevas mecánicas, enemigos y recompensas.

Como parte de la colaboración, dos canciones del nuevo álbum de Doja Cat, Vie, debutan en Fortnite:

AAAHH MEN!

Gorgeous

Ambos temas estarán disponibles dentro del juego para acompañar la experiencia de Pesadillas, sumando ritmo y oscuridad a las partidas.

Con esta edición, Epic Games reafirma su capacidad para unir lo mejor de la cultura pop contemporánea en su universo digital. Halloween nunca había sonado —ni se había visto— tan aterrador.

Fortnite: Pesadillas 2025 estará disponible hasta el 1 de noviembre en todas las plataformas donde se puede jugar Fortnite.