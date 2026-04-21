Phantom Blade Zero, ¿el videojuego más esperado del año? En esta FECHA será su lanzamiento

Se trata, sin duda, de uno de los títulos más populares y llamativos que la industria tendrá en este año. Phantom Blade Zero es una completa realidad, motivo por el cual aquí conocerás su fecha de lanzamiento y la razón por la que es uno de los videojuegos más esperados del año.

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Se trata de un título que ha generado muchas emociones desde hace varios meses y que, conforme se acerca su fecha de lanzamiento, las filtraciones aparecen cada vez con más frecuencia. Ante esta situación, luce interesante conocer cuándo saldrá a la venta el Phantom Blade Zero.

Fecha de lanzamiento del Phantom Blade Zero

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el Phantom Blade Zero saldrá en los próximos meses, más precisamente el miércoles 9 de septiembre del 2026. Este título, además, tiene la dicha de llegar directamente a la PlayStation 5 de Sony, así como en formato PC.

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🚨 OFICIAL 🚨



S-GAME anuncia que Phantom Blade Zero está en la fase final de su desarrollo 🔥🔥



También afirman que en ningún momento durante el desarrollo usaron IA:



"Hasta el día de hoy, cada pieza de contenido de nuestro juego ha sido creada por las manos de artistas… pic.twitter.com/qTV7d15SvV — Noticias PlayStation (@NotiPlay_) April 10, 2026

El hecho de tener exclusividad con esta consola por un periodo de tiempo hace que la PlayStation 5 haya comenzado a darle visibilidad desde ahora, pues se trata de un estudio que, lejos de utilizar la Inteligencia Artificial, hace uso del arte original, lo cual lo vuelve diferente al resto.

En esencia, Phantom Blade Zero no es más que un videojuego de acción de S-Game que es conocido a nivel mundial por su estilo Kungfu - Punk, por lo que ha logrado ganar mucha expectación debido a su sistema de combate, así como la ambientación que tiene en cuanto a Artes Marciales se refiere.

¿Qué otros juegos son muy esperados para la PlayStation 5?

El 2026 podría ser uno de los años más importantes en la historia reciente de la PlayStation 5, pues además de Phantom Blade Zero también esperan con ansias la vuelta de Wolverine, así como el EA Sports FC 27 y, por supuesto, el GTA VI, programado para el próximo 19 de noviembre.