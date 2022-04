Policía investiga a CR7 tras incidente con el aficionado del Everton

La Policía inglesa ha abierto un expediente de investigación en contra de Cristiano Ronaldo , delantero del Manchester United, quien este sábado arrojó al suelo el teléfono móvil de un aficionado de 14 años, del conjunto del Everton, que grababa la salida de los jugadores del campo de juego.

CR7, frustrado por el resultado, tomó el dispositivo del niño y lo arrojó con fuerza al suelo, causando molestia a nivel mundial.

Cristiano ofrece disculpas

El delantero legendasrio ya ofreció sus disculpas a través de sus redes sociales, diciendo: “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”, dijo en su cuenta de Instagram.

El aficionado de 14 años padece de autismo

Sin embargo, la madre del niño ha denunciado que su hijo padece de autismo. “(Él) estaba llorando, estaba conmocionado. Jacob estaba en completo shock, es autista. Está realmente molesto por esto, y lo desanima por completo para volver a presenciar un partido”, dijo a un medio local.

Esto ha ocasionado que la policía también abra la investigación, puesto que la madre señala que su hijo fue agredido”.

El Manchester United también investiga a CR7

El Manchester United ha abierto una investigación a Cristiano Ronaldo por un vídeo en el que se observa al portugués arrojar el móvil de un aficionado del Everton, a su salida de Goodison Park.

Cristiano volvió este sábado a la alineación del United, tras perderse el último encuentro por enfermedad, pero no pudo contribuir a que su equipo sacase nada positivo de Liverpool.