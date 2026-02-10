Nadie puede creer cuánto costará el estacionamiento durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos

Mientras que una estrella sudamericana regresaría a la actividad para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 , todos los días aparece nueva información acerca de la justa internacional que comenzará en junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Azteca). Lo que llama la atención es el precio del estacionamiento en los Estados Unidos.

Si bien el combinado azteca jugará sus primeros partidos en México, no deja de sorprender los valores de los estacionamientos para el Mundial 2026, con Estados Unidos definiendo su rumbo . Es que en Los Angeles estarían los valores más altos para aparcar el vehículo en toda la Copa del Mundo. Los precios que trascendieron meten miedo a cualquiera que vaya.

El Sorteo del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre y se formarán 12 grupos integrados por 4 equipos|Archivo TV Azteca

Los estacionamientos costarían más de 5,000 pesos mexicanos

De acuerdo al periodista Henry Bushnell, Los Angeles y algunas otras sedes de los Estados Unidos tienen los peores índices de precios de estacionamiento. Es que aparcar en el cajón oficial del estadio costaría entre 250 y 300 dólares, lo que da un promedio que superaría los 5,000 pesos mexicanos. Sin dudas, un número que muy pocos podrán pagar.

TE PUEDE INTERESAR:



El valor más alto se daría en el partido entre Estados Unidos y Paraguay programado para el próximo 12 de junio, aunque hay que ver qué rival le toca al local entre los que salen del Repechaje UEFA, lo que podría volverlo más costoso. Estos son los que oscilan entre 4,000 y 5,200 pesos mexicanos.

Crédito: Mexsport

Sin embargo, esta problemática no se reduce únicamente a LA. Es que en sitios estadounidenses como Dallas o Miami, los precios podrían superar los 175 dólares, algo realmente costoso para un espectador promedio con un salario básico. Según la FIFA y la organización de los estadios, esto se basa en la oferta y demanda local y comparando con eventos previos.

El estacionamiento en Estados Unidos supera el precio de los boletos

El precio de estacionar el carro supera el de los boletos de categoría 3 (los más económicos), puesto que estos rondan los 200 dólares (según el encuentro). Lo curioso es que, dependiendo del estadio en el que se disputen los partidos, hay estacionamientos que se encuentran a 1.5 kilómetros, lo que equivale a unos 20 minutos a pie.

