BOMBAZO: la predicción de un exfutbolista sobre el desempeño de Sudáfrica en el grupo de México

El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que tiene a la Selección Mexicana acompañada por Corea del Sur, Sudáfrica y Chequia, concentrará gran parte de las miradas. El equipo sudafricano carga para muchos con la etiqueta de ser el rival más débil en los pronósticos previos. Sin embargo, el exjugador nacional Reneilwe Letsholonyane proyectó un buen andar de su país.

Reneilwe Letsholonyane se mostró optimista sobre las chances de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A pesar del panorama adverso en el papel, el exfutbolista se mostró optimista. Letsholonyane, con pasado en Kaizer Chiefs o Highlands Park FC, rompió el silencio para defender el potencial de sus compatriotas. "Tenemos una chance de avanzar, nuestros rivales tienen jugadores en grandes ligas y es un grupo difícil para nosotros, y aunque sabemos que vamos como los subestimados, no tenemos presión para avanzar", expresó en diálogo con El Universal. En ese sentido, señaló que el hecho de ser considerado el más débil de grupo y no tener la presión es un beneficio para Sudáfrica: "Nadie espera que lo hagamos, pero conociendo la calidad que tenemos y los resultados que hemos tenido en las eliminatorias, tenemos la capacidad de dar la sorpresa".

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El formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una oportunidad para Sudáfrica

Las palabras de Letsholonyane se sustentan en el crecimiento táctico y la madurez competitiva que ha exhibido el plantel en el último proceso eliminatorio. El combinado sudafricano logró su clasificación al torneo de forma contundente y demostró una solidez defensiva digna de escenarios exigentes.

Además, el exfutbolista también se refirió a las oportunidades que otorga este nuevo formato de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. "El tercer lugar nos da una gran oportunidad para avanzar a la fase final del torneo, espero que para cuando juguemos nuestro tercer partido (contra Corea del Sur en Monterrey) ya seamos uno de los equipos clasificados”, concluyó.

