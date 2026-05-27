Coyoacán tendrá su propia Fan Zone y estará ubicada aquí durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no sólo se podrá experimentar en los estadios, sino que también se vivirá en las 18 sedes que el Gobierno de la Ciudad de México eligió para instalar las Fans Zones. Una de ellas estará en Coyoacán, alcaldía que se prepara para recibir a todos los residentes y visitantes que deseen disfrutar de una jornada festiva.

Dónde estará la Fan Zone de Coyoacán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Se encuentra ubicada en el Parque de la Consolación. Además, en dicha alcaldía se instaló la "Casa de la Copa del Mundo" en el Jardín Centenario (Centro Cultural Bicentenario) para vivir la competencia con el entusiasmo que se merece.

Este espacio será "gratuito y sin venta de alcohol", con la intención de promover el clima familiar, según indican desde la Secretaría de Turismo. La oferta de actividades culturales, deportivas y gastronómicas durante los 39 días que dure la competencia es prometedora. Esto se debe a que se busca extender el ambiente más allá de las gradas sin la necesidad de realizar una importante derogación de dinero.

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Para lograr esto, las 18 sedes se han dividido en dos categorías estratégicas: siete puntos, entre ellos en Coyoacán, proyectarán todos los partidos del calendario (desde el 11 de junio hasta la final el 19 de julio); los otros 11 espacios adicionales estarán enfocados exclusivamente en la transmisión de los juegos de la Selección de México y los juegos más destacados de la fase de grupos y eliminación directa.

¿Cuántos y cuáles serán los Fans Zones de Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

A continuación, se detallan las 18 ubicaciones oficiales distribuidas por la capital:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

G.A.M: Deportivo Hermanos Galeana y Campos Revolución

Benito Juárez: Parque las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

Selección Mexicana por TV Azteca Deportes

Las Fans Zones serán una alternativa interesante, pero también recuerda que podrás seguir el partido de la Selección Mexicana de Fútbol ante su similar de Australia este sábado 30 de mayo en punto de las 7:55 pm por la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes, el canal Azteca Deportes Network y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, también tendremos EN VIVO y GRATIS el duelo contra Serbia que se llevará a cabo en Toluca el jueves 4 de mayo a las 7:55 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

