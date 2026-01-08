La pretemporada más dura de todas: ningún equipo de la Liga BBVA MX lo aguantaría

El futbol es una de las actividades que más dinero le brinda a quienes lo practican. Sin embargo, tiene muchas complicaciones como la exposición o la rudeza del entrenamiento en algunos momentos específicos. Tal es así que un equipo de Argentina está realizando la pretemporada más dura de todas, que tal vez ningún equipo de la Liga BBVA MX (que tiene altas y bajas) aguantaría.

La Liga MX –que se reforzó con un colombiano estrella– también tuvo una preparación entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. No obstante, la diferencia de calendario hace que la de Argentina sea mucho más intensa porque se trata del comienzo de una nueva temporada. En ese marco, Deportivo Riestra tiene una pretemporada que hasta genera vómitos en los jugadores.

Con horarios y ejercicios insólitos, Deportivo Riestra tiene una pretemporada imposible para la Liga BBVA MX

Por cuestiones de diferencia de calendario, a la Liga MX le sería completamente imposible llegar a la intensidad de la pretemporada de Deportivo Riestra, el equipo argentino que más se prepara antes de cada torneo y cuyo entrenamiento es viral en Argentina debido a su complejidad, sus horarios y el lugar en el que se lleva a cabo.

En lugar de elegir terrenos por patrocinio, el cuerpo técnico y la directiva del equipo de la Ciudad de Buenos Aires decidió que el plantel haga la pretemporada en Pinamar, una playa de la Costa Atlántica bonaerense. Allí se entrenan en los médanos, al sol y con mucha arena que genera peso extra y un desgaste brutal en los jugadores.

hoy los muchachos no aguantaron y vomitaron.



Pinamar, día 2. pic.twitter.com/3VlaTpEn69 — Deportivo Riestra (@prensariestra) January 6, 2026

En las imágenes difundidas por la cuenta oficial de Deportivo Riestra, se puede ver a algunos jugadores vomitando por la intensidad del entrenamiento propuesto por el cuerpo técnico. Según los horarios que el mismo equipo mostró, el entrenamiento comienza a las 3:00 a.m. y finaliza a las 9:45 p.m. Es decir, más de 18 horas de práctica diaria. Durísimo.

Los aficionados de Argentina aseguran que esta pretemporada da resultados

En los comentarios de las redes sociales del club, muchos fanáticos indicaron que, aunque parezca “humo”, realmente Deportivo Riestra compensa la falta de técnica de sus futbolistas con una superioridad física notable contra sus rivales. Seguramente la pretemporada tuvo mucho que ver y hoy lo quieren repetir.

